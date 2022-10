MotoGP: Martin a pole-ban, Bagnaia bukott az időmérő végén, de így is Quartararo előtt a maláj kvalin! Sok váratlan fordulattal szolgált a Maláj Nagydíj időmérője, amelyen Jorge Martin szerezte meg az első rajtkockát, Francesco Bagnaia kicsúszott, de így is Fabio Quartararo előtt végzett, mivel a Yamaha franciája is hibázott.