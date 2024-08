MotoGP: Marc Marquez elmagyarázta, mi okozta a gyenge rajtját Ausztriában

A hatszoros bajnok a vasárnapi spielbergi futamon nagyon lassan indult el a rajtrács harmadik helyéről, aminek következtében a nyitókanyarhoz vezető sprintben azonnal több versenyző is maga mögé utasította őt.

A helyzetet tovább rontotta, hogy fékezés közben Franco Morbidelli Pramac Ducatijával ütközött, ami miatt szélesen vette a kanyart, és a 13. helyre esett vissza.

Azonnal kiderült, hogy a sokkoló rajtot az okozta, hogy a holeshot-berendezés nem működött a várt módon, ami nagy csapás volt a spanyolnak, aki az időmérőn és a sprinten is gyorsnak tűnt.

Marquez most elárulta, hogy a probléma egy törött gumiszelepre vezethető vissza, ami miatt a Gresini szerelőinek a Michelin garázsba kellett rohanniuk, hogy kicseréljék a gumiabroncs felnijét.

Bár a 31 éves versenyző számára ez nem okozott késést, a gumihőmérséklet jóval a kívánt szint alá esett, és a felvezető körén túlságosan is megzavarodott, amikor megpróbálta felmelegíteni a gumit.

A futam rajtja előtt pillanatokkal történteket magyarázva Marquez elmondta: „Ma nem volt szerencsénk. Minden megtörtént velünk, ami csak történhetett. Kezdve egy technikai problémával fél órával a verseny előtt.”

„Amikor a szerelők éppen szerelni akarták a gumit, ellenőrizték a nyomást, és kiderült, hogy eltört egy szelep. Gyorsan a Michelinhez kellett menniük, kicserélték a gumit egyik felniről a másikra, és a gumi hőmérséklete csökkent.”

„A fő lehetőség az volt, hogy kicserélik a gumit, ha nincs rá idejük, de nekik volt idejük, mi pedig inkább a gumival mentünk ki, még akkor is, ha az nem volt megfelelő hőmérsékletű.”

„A rajtrácson azt mondták, hogy a bemelegítő körön figyeljek oda, hogy a gumi hőmérséklete elérje a megfelelő értéket. Jobban koncentráltam erre, mint arra, amit most kell tennünk, és nem kapcsoltam be rendesen a rajtberendezést.”

„Az utolsó egyenesben fékeztem, és jól bekapcsoltam az első szerkezetet, de aztán újra fékeztem, és az kikapcsolt. Aztán nem volt elég sebességem. Az első eszköz nélkül nehéz volt jól rajtolni.”

A MotoGP 2027-től betilt minden elektronikus segédeszközt a szabályrendszer átalakításának részeként, amelynek keretében a 850 köbcentis motorokra is áttérnek. Marquez azonban nem gondolja, hogy biztonsági okokból hamarabb betiltanák a menetstabilizáló eszközöket, csak azért, mert Ausztriában hibázott.

„Lesz tiltás, de csak 27-ben, szóval természetesen már csináltak egy megoldást. De egyelőre '27-ig, ahogy a KTM megmutatta ezen a hétvégén [Pol Espargaro tesztmotorjával], sok [új] dolgot fogunk látni.”

„De az első height device mindenkinek megvan, és ma ez így volt, és ez az én hibám volt. Nem tilthatunk be egy eszközt azért, mert én hibáztam, a múltban más versenyzők is hibáztak [ahogy mi is]. Most már sok minden van a motoron. Néhány versenyző elmagyarázza, amikor megérkeznek a Moto2-be, hogy sok mindent kell csinálniuk” – tette hozzá.

„Ma több figyelmet fordítottam a gumihőmérséklet beállítására, és kevésbé koncentráltam az első eszközre. Bekapcsoltam, és az első gumiról gondolkodva ismét kikapcsoltam, csökkentettem a nyomást, hogy növeljem a hőmérsékletet.”

Marquez a verseny eleji problémái különösen frusztrálóak voltak, mivel Spielbergben sokkal közelebb állt a bajnoki címért küzdő Francesco Bagnaiához és Jorge Martinhoz, mint a szezon korábbi néhány futamán.

A szombati sprint után úgy érezte, hogy csak fél lépéssel van lemaradva az élen álló duó mögött, annak ellenére, hogy öt körrel a vége előtt kiesett a második helyről.

„Barcelonában két második helyet szereztünk, de az volt az egyik legrosszabb hétvégénk” - mondta. „Ez a hétvége volt az egyik legjobb, a motorral való érzés, a sebesség az edzésen, a bemelegítésen, az időmérő edzésen, de tegnap nulla pontot szereztünk, ma pedig a negyedikek lettünk. De a valódi sebesség megvan, nagyon élveztem ezt a hétvégét.”

Eközben Steiner megfejtette, mi áll a McLaren feltámadása mögött, míg a Holland Nagydíj menetrendje itt érhető el.