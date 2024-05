MotoGP: Marc Marquez a Q1-ben kiesett a katalán időmérőn, Aleix Espargaro a pole-ban!

A MotoGP Katalán Nagydíjának időmérő edzésén több klasszisnak is a Q1-ben kellett kezdenie, többek között Marc Marqueznek és Quartararónak is, mellettük pedig Alex Marquez, Mir és Bezzecchi is a továbbjutásért küzdött.

Az első körök után Raul Fernandez állt az élre, mögötte Marc Marquez és Quartararo jött. Féltávnál a pilóták bejöttek gumicserére, majd Raul Fernandez korábbi legjobbján 3 tizedet javítva 1:38.4-et ment, mögé pedig Oliveira és Di Giannantonio jött fel, Marc Marquez pedig az ötödik helyre esett vissza az utolsó körök előtt.

Fél perccel a Q1 vége előtt Marc Marquez testvérétől szélárnyékot csenve feljött a második helyre, azonban Di Giannantonio 1:38.2-t ment és biztosította a helyét a legjobb 12 között, rajta kívül pedig Raul Fernandez jutott tovább.

Így búcsúzott Alex Marquez, Marc Marquez, Oliveira, Bezzecchi, Quartararo és a végén bukó Zarco is. Marc Marquez tehát a 14. helyről indulhat a sprinten és a nagydíjon, Bezzecchi pedig mindössze a 16.-ról.

A Q2-ben Martin kezdett a legjobban, aki 1:38.4-et ment, őt Bagnaia, Morbidelli, Vinales és Raul Fernandez követte. Ezt követően Bagnaia 1:38.2-vel állt az élre, Acosta másfél, Martin pedig két tizedre volt tőle. Aleix Espargaro a negyedik, Di Giannantonio az ötödik volt a szakasz felénél.

A kerékcserék után újra kijöttek a pályára a pilóták, 2 perccel az időmérő vége előtt aztán előbb Martin, aztán Morbidelli csúszott ki a 2-es kanyarban, így az ő kvalifikációjuk véget is ért.

Az utolsó pillanatokig kérdéses volt, hogy Francesco Bagnaia vagy Aleix Espargaro fogja megszerezni a pole-t, végül a veterán spanyol 31 ezreddel múlta felül a címvédőt, így övé lett az első rajtkocka.

Az első sorba még Brad Binder fért oda, majd Acosta és Di Giannantonio következett. A világbajnoki éllovas Martin a hatodik lett, a top 10-be pedig még Raul Fernandez, Rins, Miller és Morbidelli fért be. Bastianini utolsó körét elvették, ő a 11., Vinales pedig a 12. helyen végzett.

A MotoGP Katalán Nagydíjának sprintfutamát magyar idő szerint szombaton 15 órától rendezik, a nagydíjra pedig vasárnap 14 órától kerül sor. Mindkét versenyt élőben közvetíti az Arena4.