Johann Zarco szakította meg Quartararo nagy sorozatát, Vinales csak a 21.

A Q1-ben több nagy név is kénytelen volt megharcolni a Q2-be jutásért, Pol Espargaro egyetlen Hondásként vett részt az időmérő első szakaszában, de a két Suzuki, a gyári Yamaha pilótája, Maverick Vinales, és a Petronasnál versenyző Franco Morbidelli is jó eséllyel pályázott a két kiadó hely egyikére.

Az első mért körök után kisebb meglepetésre Lorenzo Savadori és Luca Marini állt az élen, de Rins, majd Espargaro hamar letaszította őket a továbbjutó helyekről, míg Vinales továbbra sem találta a tempót, és csak a 7. volt.

Savadori azonban a második mért körén óriásit bukott a 12-es kanyarban, és nem is tudta folytatni az időmérőt. Joan Mir 4 perccel a Q1 vége előtt feljött a második helyre, de gyors egymásutánban kétszer is hibázott, az utolsó, majd az első kanyarban, amivel két körét is elrontotta.

A Q1-es tűzijátéknak azonban idő előtt vége lett: Franco Morbidelli az utolsó kanyarban esett el, de bukott Iker Lecuona is, a továbbjutók pedig végül Rins és Espargaro lettek. Mir csak a 17. helyről rajtol holnap, Valentino Rossi mögül, míg Maverick Vinales katasztrofális hétvégéje folytatódott, és csak a 21. helyről rajtolhat majd.

A Q2-ben először Marc Marquez állt az élre, Jorge Martin előtt, mivel Quartararónak elvették az első mért körét, amivel még szintén nem tudta volna megelőzni Marquezt, de a második körével már az élre állt a francia, aki sorozatban a hatodik pole-pozíciójáért hajtott.

5 perccel a nagy időmérő végi roham előtt Jack Miller lépett fel a 2. helyre, a 4. szektorban azonban a nagy helyezkedés során négyen is szinte megálltak a pályán. Johann Zarco 2 perccel a Q2 vége előtt egy elképesztő idővel az élre állt, majd el is dobta a motort, 3-as kanyarban, amivel szinte mindenkinek elvette a gyorskörét.

Taka Nakagami kései bukása pedig „biztosította”, hogy senki ne tudjon javítani. Quartararo óriási szériáját tehát pont honfitársa szakította meg, a 3. Aleix Espargaro lett Jack Miller és Marc Marquez előtt, akinek így teljesült a terve, hogy az első két sor valamelyikéből induljon.