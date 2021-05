Marquez az élről dobta el a győzelmet, Miller nyerte a kaotikus Francia Nagydíjat!

A folyamatosan változó időjárási körülményekkel szórakoztató Francia Nagydíj vasárnapi versenye teljesen száraz pályán indult, és a várakozásoknak megfelelően Jack Miller ki is lőtt a Ducatival az élre, a pole-pozícióból rajtoló Fabio Quartararót pedig csapattársa, Maverick Vinales is átugrotta.

Az első kör végén már jött is a dráma: a jól rajtoló és a 6. helyen motorozó Pol Espargaro hibázott, és kiütötte a Petronas SRT olasz pilótáját, Franco Morbidellit, aki így is térdproblémákkal küszködött, és ismét a térdét fájlalta az esését követően. Espargaro és Morbidelli ütközése pedig megakasztotta Valentino Rossit is, aki egészen a 13. helyig esett vissza, miután el kellett vennie a gázt.

Hihetetlenül jól rajtolt Alex Rins is, aki a 15. helyről a 2. kör végére már az 5. helyre jött fel. Az első három hamar ellépett a mezőnytől, és Vinales pedig át is ugrotta Millert. A 4. kör elején azonban érkezett az újabb dráma, és a várakozásoknál sokkal hamarabb kezdett el esni az eső.

Vinales hibázott, az élen pedig óriási csata alakult ki Quartararo és Miller között, ami lehetőséget adott arra, hogy Rins és Marquez is felzárkózzon rájuk. Az 5. körben már szabályosan szakadt az eső, Miller pedig pont a kiállása előtt, az utolsó kanyarban hibázott.

A 6. kört mindenki a bokszban kezdte, Quartararót pedig Marquez és Rins is átugrotta miután a francia rossz motorhoz parkolt le. A Suzuki szenvedései azonban nem értek véget, és előbb a világbajnoki címvédő Mir, majd hihetetlen módon Rins is elesett, ő már a cserét követően az első kanyarban.

Annak ellenére, hogy Miller még a hibájával együtt is megtartotta a 3. helyet, dupla hosszúkörös büntetést kapott, mivel gyorshajtott a bokszutcában.

A 7. körben a sorrend Marquez Quartararo Miller Nakagami Zarco volt az élen. A MotoGP istenei azonban még nem végeztek: a 9. körben Marc Marquez az élről dobta el a motort, de csodával határos módon folytatni tudta a versenyzést.

A vezetés így ismét Quartararóhoz került, azonban Miller messze jobb tempót motorozott nála, egyedül a két hosszú körös büntetése akasztotta meg a menetelését. Miller így is 2 kör alatt megelőzte a franciát, aki szintén kapott egy büntetést, ő a már említett elmért motorcseréje miatt.

A 13. körben gyors egymásutánban kiesett technikai hibával Lorenzo Savadori, majd bukás miatt Miguel Oliveira is, amivel a Tech 3 olasz esőmenője, a tavalyi győztes Danilo Petrucci már a 7. helyen motorozott.

A 15. körben Johann Zarco megelőzte a legalsó dobogós helyezésért Taka Nakagamit, de az LCR Honda így sem panaszkodhatott, hiszen az 5. helyen ekkor Alex Marquez motorozott, aki a 19. helyről rajtolt.

A Suzuki mellett az Aprilia is nullázott: a 17. körben Aleix Espargaro is technikai hibával esett ki, pedig az előkelő 6. helyen motorozott. Johann Zarco Nakagami megelőzése után sem lassult le, és körönként 2 másodperccel volt gyorsabb Quartararónál.

Marc Marquez hiába volt Zarco mellett a leggyorsabb a pályán, és hiába zárkózott fel már a 11. helyre, a 19. körben ismét elesett, ezúttal pedig már nem is tudta folytatni a versenyt. Az ő esése is azonban annak volt köszönhető, hogy ahogyan az eső jött, úgy ment is, és ekkor már szinte száraz volt az ideális ív.

6 körrel a verseny vége előtt Zarco megelőzte Quartararót is a 2. helyért, a Pramac versenyzőjének tempója pedig még Millerénél is jobb volt – 5 köre volt ledolgoznia a 7 másodperces hátrányát.

Zarco azonban már nem tudta elkapni Millert, aki sorozatban a második győzelmét ünnepelhette a MotoGP-ben Zarco és Quartararo előtt.

Hihetetlen versenye volt Pecco Bagnaiának is: a másik gyári Ducatival az első kör végén még a 20. helyen motorozott, és Millerhez hasonlóan ő is dupla büntetést kapott, de Zarcóhoz hasonlóan brutális tempóval egészen a 4. helyig zárkózott fel.