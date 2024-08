MotoGP: Eldőlt Alex Rins jövője! – hivatalos

A megállapodást a Yamaha a hétvégi, silverstone-i Brit Nagydíj előtt jelentette be, de úgy tudni, hogy a két fél már a Holland Nagydíj előtt, közel egy hónappal ezelőtt megállapodott.

A Yamaha úgy tekint Rinsre, mint kulcsszereplőre az M1 fejlesztésében, mivel az új koncessziós rendszer révén igyekszik felzárkózni az európai riválisokhoz, a Ducatihoz, az Apriliához és a KTM-hez.

A japán márka a hatszoros MotoGP-futamgyőztest a 2024-es szezon kezdetén szerződtette a gyengén teljesítő Franco Morbidelli helyére, és az eddigi nyolc nagydíjból négyszer szerzett pontot, legjobb eredménye pedig két 13. helyezés volt.

A spanyol az előző, németországi fordulót kihagyta, miután Assenben az első körben súlyos balesetet szenvedett, de a MotoGP nyári szünetről visszatérő hétvégéjén, Nagy-Britanniában már versenyezhet.

„Nagyon boldog vagyok, hogy további két évig a Yamahával dolgozhatok, és szeretném megköszönni a csapatnak és az iwatai vezetőségnek a belém vetett bizalmat. Egyértelmű célunk van, hogy a Yamahát oda vigyük, ahová való, mégpedig a bajnoki címekért való küzdelembe. Az első perctől kezdve láttam a Yamaha hajlandóságát a fejlődésre, és azt, hogy minden erőforrást bevetnek ennek a célnak az elérése érdekében.”

„Ennek eredményeként, és a munkánknak köszönhetően, ebben a szezonban fontos lépéseket tettünk ebbe az irányba, és ezt az utat szeretnénk folytatni a következő években is. Örülök, hogy továbbra is a MotoGP-ben szerzett tapasztalataimat és munkamorálomat hozhatom egy olyan csapatba, amely bizonyította, hogy együttesen nagyon keményen dolgoznak, és ez így is marad.”

Rins szerződtetése azt jelenti, hogy a Yamaha változatlan felállással vág neki a 2025-26-os évnek, miután már meggyőzte a 2021-es bajnok Fabio Quartararót, hogy egy újabb ciklusra a csapatnál folytassa.

A Pramac, amely jövőre szatellitcsapatként csatlakozik a Yamaha istállóhoz, még nem hozta nyilvánosságra 2025-ös versenyzőit, de a jelenlegi Trackhouse versenyző Miguel Oliveira szerződtetésével kapcsolatos bejelentés a közeljövőben várható.

Minden jel arra utal, hogy Oliveira 2025-ben egy Moto2-es újonc pilóta csapattársaként áll majd rajthoz.

Eközben az F1 erősorrendjében a Mercedes vitte a prímet, míg nagyon úgy tűnik, hogy megvan az Alpine második versenyzője.