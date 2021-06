MotoGP: Beindulhat a 2022-es pilótakeringő a KTM döntése után

A KTM tavaly nyáron jelentette be, hogy leigazolták a Ducati gyári csapatától távozott Danilo Petruccit, azonban kisebb meglepetésre nem a gyári csapathoz, hanem a Tech 3-hoz, míg Miguel Oliveirát felléptették a nagycsapathoz.

Petrucci azóta sem tudott teljesen alkalmazkodni az osztrákok motorjához, az idei legjobb eredménye egy 5. hely volt a flag to flag Francia Nagydíjon, míg Mugellóban a 9. lett, miután négyen is kiestek előle.

A Motorsport.com spanyol kiadásának értesülései szerint a KTM-nek május 31-ig, hétfőig lett volna lehetősége arra, hogy aktiválja Petrucci 1+1 éves szerződésében a második évet, azonban ezt nem tették meg, így az olasz szabadügynökké válik a szezon után. A KTM azonban nem csak Petruccit, de Iker Lecuonát is kirakja az év végén, amennyiben nem javul látványosan az év második felében a spanyol teljesítménye.

A KTM-nek pedig van is két egyértelmű jelöltje a felszabadult motorokra: a Moto2 két bajnoki éllovasa, Remy Gardner, valamint a meglepően jól teljesítő Raul Fernandez, aki annak ellenére, hogy csak az első szezonját teljesíti a középső kategóriában a KTM támogatásával, már két futamgyőzelmet is szerzett, és Mugellóban is csak az utolsó körben bukta el az 1. helyet Gardnerrel szemben.

Frissítés: A KTM gyári csapata be is jelentette, hogy az egyszeres futamgyőztes Brad Binder marad a csapatnál, ráadásul 2024 végig hosszabbítottak a dél-afrikai versenyzővel.