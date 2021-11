MotoGP: Bagnaia nyerte az időmérőt, Quartararo meglepetésre csak hetedik

Misanoban egy kaotikus futamon avattunk világbajnokot, hiszen Francesco Bagnia az élről bukta el a futamgyőzelmet és ezzel az idei világbajnokságot is. A futamot végül Marc Marquez nyerte meg csapattársa, Pol Espargaro előtt, de a Yamahánál sokkal jobban örülhettek, hiszen Quartararo a negyedik helyen futott be és ezzel világbajnokká vált!

A misanói győztes, Marc Marquez azonban most nincs a mezőnyben, hiszen a felkészülés során, terepmotorozás közben elesett és nem tud rajthoz állni. Ezáltal elvesztette az esélyét arra, hogy zsinórban megnyerje harmadik MotoGP futamát is. Helyét a tartalékpilóta, Stefan Bradl veszi át.

Még több F1 hír: Alonso: Hamilton nem bírja majd a nyomást, amit Max helyez rá

A Q1 végén Zarco egy remek körrel villant és megnyerte azt a Ducati számára. A sokáig első helyen álló Lecuona a második helyen végzet a Tech3-as motoron, ami így is meglepetés lehet. A Misanoban dobogós Bastianini harrmadik lett, míg Rossi hatodik, Vinales a nyolcadik, Binder a kilencedik, a Marquezt helyettesítő Bradl pedig tizedik lett.

A Q2-ben Jack Miller kezdett a legjobban, őt Mir és Quartararo követte, de utóbbi idejét törölték, ugyanis sárga zászlós időszak alatt futotta. Quartararo ezzel bajba került, hiszen egy lövése maradt, ami nem is sikerült jól, meglepetésre csupán a hetedik helyre lett elég.

Francesco Bagnaia utolsó előtti köre annál jobb lett: 1:38:735, amivel az élre is ugrott, megelőzve Millert és nem is talált legyőzőre. Millert Mir követi, míg a negyedik helyre Zarco ért oda. Quartararo előtt végzett Espargaro is, a friss világbajnok után pedig Alex Marquez ért oda a nyolcadik helyre.

Bagnaia ezzel a körrel megdöntötte Quartararo rekordját, amelyet az első idei Portugál Nagydíjon állított fel. A MotoGP futama vasárnap 14:00-tól kezdődik, melyről természetesen beszámolunk.

Hornert „büszkévé” teszi Wolff legutóbbi beszólása