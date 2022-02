MotoGP: Bagnaia nem tekint magára favoritként

Az elmúlt hétvégén az utolsó simításokat is elvégezhették a MotoGP-csapatok motorjaikon, a mandalikai tesztet követően már a szezonnyitó katari futamra készülhetnek a versenyzők. Ahogy az elmúlt években, most sem egyszerű megtippelni, ki érhet végül a csúcsra, de az biztos, hogy izgalmas szezon előtt állunk.

Francesco Bagnaia a Ducati gyári csapatának versenyzőjeként parádés 2021-es szezont teljesített és sikert sikerre halmozott, négy futamot sikerült megnyernie és harcban volt a világbajnoki címért Fabio Quartararóval. Az olasz végül második helyen fejezte be az évet, 26 ponttal lemaradva a világbajnoktól, a Ducati fejlesztéseinek köszönhetően viszont többen is úgy vélik, a francia versenyző ezúttal felérhet a csúcsra.

Az Autosport az indonéziai előszezoni tesztelést követően kérdezte meg a Ducati versenyzőjét ezekkel a várakozásokkal kapcsolatban, de Bagnaia igyekezett eloszlatni ezeket a gondolatokat. „Remekül érzem magam, de biztos vagyok benne, hogy nem csak én vagyok ezzel így. Szerintem több esélyese is van a vb-címnek, nem lehet azt mondani, hogy én vagyok az egyértelmű favorit.“

Tavalyi teljesítménye után egyértelműen Bagnaia számít a Ducati első számú versenyzőjének, de mint mondja, ez egyáltalán nem helyez rá nyomást. Úgy véli, a márka minden versenyzője jól motorozhat idén, ugyanis remek volt az együttműködés a GP22-es továbbfejlesztése során.

„Boldog vagyok, hogy jól sikerült a tavalyi év második fele, és annak is, hogy most egy új projekten dolgozhatunk. Egyelőre nehéz megmondani, hogy a szezonnyitón kik lehetnek a legnagyobb riválisaink, úgy látom, a Honda, a Suzuki, az Aprilia és mi is jó munkát végeztünk.“

A tesztek alapján persze egyelőre nehéz lenne messzemenő következtetéseket levonni, a Ducati versenyzői nem is hoztak kiemelkedő időket. A leggyorsabb Luca Marini volt a VR46-ossal, amivel a harmadik helyen zárt az indonéziai tesztet, Bagnaia a hatodik, míg csapattársa Jack Miller csak a 18. helyen zárt, mivel az utolsó napon nem teljesített mért kört.

A Ducati versenyzői egyetértenek abban, hogy a 2022-es motor jobb lesz. „A motorunk erőssége ugyanaz, mint tavaly, jók a kanyarbeállítások és a gyorsulással sincs gond. Mégis, a kigyorsításoknál még van némi pluszra szükségünk. Minden nappal közelebb kerülünk a tökéletes megoldáshoz és elégedettek vagyunk az utolsó teszt munkájával“ - tette hozzá Bagnaia.

A MotoGP szezonja március első hétvégéjén kezdődik Katarban.

