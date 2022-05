MotoGP: Bagnaia indulhat az élről Franciaországban!

A pénteki első szabadedzésen Pol Espargaró volt a leggyorsabb, míg a délutáni edzést a bajnoki negyedik Enea Bastianini vitte. Szombat reggel aztán már Zarco állt az élre, míg a negyedik és egyben utolsó szabadedzésen már Fabio Quartararo végzett az első helyen, megelőzve Rinst és Bagnaiat.

A kvalifikáció első szakaszában Jorge Martin és Joan Mir kezdett a legjobban, egymásnak adogatták a leggyorsabb köröket, majd Bezzechi is beszállt a játszmába. Az olasz kiváló formában volt, azonban Mir és Martin rendre visszaverték a támadásait, három perccel a leintés előtt pedig elrontotta a körét és kisodródott az egyik kanyarban.

Mir eközben folyamatosan javított és elsőként ment be 1 perc 31 másodperces idő alá. Bezzechi a hiba után már nem tudott javítani, Marini pedig egy leggyorsabb első szektorral indított a negyedik helyről, de a kör hátralévő részében hibázott.

Még több F1 hír: A Ferrari is módosíthatja a 2022-es autójának festését

Jorge Martin azonban tudott javítani és átvette a vezetést a Ducatival. Vinales éppen lemaradt a továbbjutó helyekről, ahogyan Bezzechi is. Az olasz utolsó próbálkozása nagyon közel volt az első kettőhöz, de nem volt szerencséje. Így tehát Martin mellett Mir jutott tovább a Suzukival.

A Q2 első nekifutásai során Marc Marquez és Miller is megszakította a körét, míg Bagnaia egy jó körrel indított. Quartararo és Rins viszont nem tudott jó kört összerakni. Bagnaia további két tizedet javított, de ekkor már Quartararo is jó körön volt, a harmadik szektorban viszont sokat vesztett, de a negyedikben elképesztően gyors volt és egy századdal átvette a vezetést.

A következő körök azonban már nem sikerültek olyan jól, Bagnaia fél másodperccel rosszabb első szektort motorozott, de Marquez sem tudott javítani. Bastianini és Miller viszont jó körön volt. Bagnaiai is tovább próbálkozott, de Miller is jött még és be is jöttek az első sorba. Quartararo hibázott a körén és csak a harmadik helyre jött be.

Aleix Espargaró is sokáig pole-esélyes volt, de nem jött össze neki a végén, Quartararo ismét egy tökéletes első két szektorral kezdett, de csak a negyedik helyre jött be, így Pecco Bagnaia vitte el a pole-t Miller, Espargaró és Quartararo előtt.