MotoGP: Bagnaia az utolsó körben az élről dobta el a győzelmet, Aleix Espargaro nyert!

A MotoGP barcelonai sprintfutamán Aleix Espargaro indulhatott az élről, őt Bagnaia, Raul Fernandez, Binder, Acosta és Di Giannantonio követte. Martin a hetedik, Bastianini a 11., Marc Marquez pedig a 14. helyről rajtolhatott.

A rajtnál Bagnaia az élre állt, őt Acosta és Raul Fernandez követte, Binder a negyedik volt, Espargaro pedig az ötödik helyre esett vissza. Martin a hatodik, Marc Marquez pedig már a nyolcadik helyen haladt a sprint második körében.

A második kör elején Acosta vette át a vezetést Bagnaiától, fél körrel később viszont az olasz visszaszerezte a vezető pozíciót. A 3. kör elején ismét Acosta állt az élre, Bagnaia mellett pedig Raul Fernandez és Binder is elment.

Fernandez és Binder Acostát is le tudta vadászni, Martin pedig Aleix Espargaro mellett ment el. Fernandez az élen rögtön ki is épített egy kisebb előnyt, Acosta pedig ismét az 1-es kanyarnál előzött, most Bindertől vette át a második helyet.

A sprint feléhez érve Fernandez előnye az élen 8 tizedmásodperc volt, őt Acosta, Binder, Bagnaia, Espargaro, Martin és Marc Marquez követte, majd az élről csúszott ki Fernandez a 10-es kanyarnál, így Acosta vette át a vezetést.

Az újonc nem sokáig tartotta meg a vezetést, az egyenes végén elment mellette Binder, nem sokkal később pedig Bagnaia is. A 7. kör elején Acosta rövid időre visszaszerezte a második helyet, de hibázott és Bagnaia megelőzte.

Ezt követően Binder is kiesett az élről, a dél-afrikai az 5-ös kanyarnál dobta el a KTM-et, így Bagnaia állt az élre, majd Acosta, Aleix Espargaro, Marc Marquez, Martin és Bastianini következett.

Alex Marquez és Zarco ütközése után a francia esett ki a versenyből, Espargaro pedig megelőzte Acostát a második helyért. 3 körrel a leintés előtt Oliveira is kicsúszott, Acosta és Marc Marquez pedig a harmadik helyért csatázott.

Az utolsó körben Marquez egy kemény manőverrel megelőzte Acostát az 1-es kanyar végén, így feljött a harmadik helyre. Az 5-ös kanyarban aztán Bagnaia is bukott, így a sprintet Aleix Espargaro húzta be Marc Marquez és Acosta előtt.

Martin a negyedik, Bastianini az ötödik, Di Giannantonio a hatodik lett, rajtuk kívül még Miller, Vinales és Bezzecchi szerzett pontot. A MotoGP hétvégéje a Katalán Nagydíjjal zárul vasárnap 14 órától, a versenyt élőben közvetíti az Arena4.