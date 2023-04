MotoGP: Bagnaia az élről bukott, Alex Rins óriási meglepetésgyőzelmet szerzett a Hondán!

Az első rajtkockából induló Pecco Bagnaia remekül kapta el a rajtot, és megtartotta a vezetést, míg mögötte a második helyen a szombati sprinthez hasonlóan ismét Alex Rins kanyarodott el. A harmadik helyre egy fantasztikus rajttal Jack Miller jött fel a 10. helyről, Fabio Quartararo elé.

Az első körben pedig már három dobogó esélyes pilóta is esett: Jorge Martín az esésével elkaszálta Alex Marquezt is az első szektorban, míg Aleix Espargaro egyedül esett el.

Bagnaia az élen nem is tudott meglépni Rinstől, míg mögöttük Jack Miller is remek tempót motorozott és meglépett Quartararótól, de ő is kicsúszott a kavicságyba.

Rins több mint 10 körön keresztül támadta Bagnaiát, a 2022-es világbajnok pedig ezúttal meg is roppant a nyomás alatt, és a második kanyarban kicsúszott az élről, tálcán kínálva a győzelmet az LCR Honda versenyzőjének.

Ehhez azonban Rinsnek a VR46 Ducatin rohamozó Luca Marinit kellett maga mögött tartania. Az olasz versenyzőt 14 körig tudta maga mögött tartani a továbbra is legjobb esetben is közepes Yamahával Fabio Quartararo, de egy idő után már nem volt válasza a Ducati sebességére az egyenesekben.

Marini azonban már nem tudott felzárkózni Rinsre, aki fantasztikus tempóval több mint 3 másodperces előnyt épített ki a verseny utolsó harmadában. A VR46-nál így sem lesznek csalódottak, Bezzecchi győzelme után Marini ezúttal a második helyet szerezte meg, míg Quartararo felért a dobogó legalsó fokára a Yamaha M1-et.

Egy újabb sokkolóan rossz rajt után Vinales remek felzárkózást mutatott be, és a negyedik helyen intették le az Argentínát kihagyó, tavalyi Apriliával versenyző Miguel Oliveira előtt. Marco Bezzecchi tempója ezúttal nem volt meggyőző a Ducatin, ahogyan a sérült Johann Zarcóé sem, de mivel csak 13 motor élt célba, így is értékes pontokkal gazdagodtak, Bezzecchi pedig továbbra is vezeti az egyéni pontversenyt.