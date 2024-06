MotoGP: Bagnaia hatalmas körrekorddal nyerte a holland időmérőt, Marc Marquez bukott

A szombati napon természetesen az időmérő edzéssel vette kezdetét a hétvége tétre menő része, a Q1-ben pedig több nagy névnek is azért kellett küzdenie, hogy továbbjuthasson a kvalifikáció második szakaszába. Ott volt többek között Pedro Acosta is, akinek korábban nem igazán volt problémája az időmérőkkel, most azonban neki sem volt választása, ha a legjobb helyekért akart harcolni.

Acosta mellett ott volt még a két gyári Yamaha, a két VR46 és jóval kisebb meglepetésre mind a négy Honda-motor. A Q1 első felét Fabio Di Giannantonio és Acosta teljesítette a legjobban, ők álltak továbbjutást érő helyen, miközben Fabio Quartararo a harmadik pozícióban tanyázott.

A második gyorskörök során mindenki próbált beállni egy másik pilóta mögé, ami érdekes helyzethez vezetett, hiszen egyfajta vonat alakult ki Quartararo vezetésével. Marco Bezzecchi három perccel a Q1 vége előtt bukott, így ő kiszállt a küzdelmekből.

A leintéshez közeledve a 2021-es bajnok rövid időre átvette a vezetést, majd jött Acosta, aki közel két és fél tizeddel állt az élre. Ez a sorrend azonban nem tartott sokáig, mert Di Giannantonio is nagyon komoly kört rakott össze és majdnem megelőzte Acostát is, aki a Q1 végén még bukott egyet.

A végső sorrend ezek után már nem változott, ami azt jelentette, hogy Acosta ment tovább 1:31,372-es idejével, őt pedig 18 ezreddel követte Di Giannantonio, míg Quartararo dühösen konstatálta, hogy nem lesz számára folytatás.

Az időmérő természetesen a Q2-vel folytatódott, ahol már a pole pozíció volt a tét. Előzetesen azt lehetett mondani, hogy Francesco Bagnaia volt a legnagyobb esélyes, hiszen a címvédő már a szabadedzések során is pokoli tempót diktált. A zöld zászló lendülése után a legtöbben azonnal ki is jöttek a pályára, csak a Q1-ből bejutó Acosta és Di Giannantonio vártak ki egy picit, de előbbi pilótának a motorját is szerelni kellett a bukás következtében.

Az élmenők viszont egyáltalán nem teketóriáztak, hiszen Bagnaia és Jorge Martin brutális köridőket futottak, először az olasz ment új körrekordot, majd jött a bajnoki éllovas, aki már bement 1 perc 31 alá, közel két tizedet adva a gyári Ducati versenyzőjének. Mögéjük Alex és Marc Marquez sorakozott fel, az ötödik pedig Maverick Vinales volt.

Némi üresjárat után aztán ismételten kijöttek a pályára a pilóták, és Bagnaia hatalmas köridőt futott másodikra, hiszen 337 ezreddel verte Martin percekkel korábban futott körrekordját, és már 1:30,540-nél járt. A ducatis ezek után vissza is tért a garázsba, és már onnan figyelte, mit csinálnak a többiek a Q2 hajrájában.

Nos, a többiek ugyanazt játszották, mint a mezőny másik része a Q1-ben. Mindenki tette volna a kereket egy másik pilótára, de nyilván senki sem akart segíteni a másiknak, így nagy elégedetlenkedés lett az egészből. Leghamarabb Marc Marquez unta meg a dolgot, és a gyorskörén megpróbált bebújni Aleix Espargaro mellé, de bukás lett a vége, így a nyolcszoros bajnok kiszállt a pole-ért folyó csatából.

A kockás zászló lendülése után néhány motoros még befejezhette a megkezdett körét, Martin javított még egy nagyot, de Bagnaiát nem tudta megverni, így be kellett érnie a második hellyel. A harmadik végül Vinales lett, a negyedik Alex Marquez, az ötödik pedig Espargaro. Az őt majdnem kiütő Marc eközben csak a hetedik pozícióból várhatja a folytatást.

A KTM-nek sem ment túlzottan, hiszen Brad Binder csak a kilencedik, Acosta pedig tizedik lett. Ennek ellenére igazán izgalmas és feszült időmérőt teljesített a mezőny, a délután három órakor rajtoló sprintverseny pedig garantált izgalmakat ígér.

