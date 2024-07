MotoGP: Aldeguer a Ducatira bízza, hogy melyik csapatnál folytatja karrierjét

Egy ideig úgy tűnt, hogy a fiatal spanyol Fermín Aldeguer lehet Jorge Martín utódja a Pramacnál, de mikor kiderült, hogy a csapat felbontja azt a partnerkapcsolatot a Ducatival, mely hosszú ideje eredményesen működik, és Yamahára vált, akkor Aldeguer számára is nyilvánvalóvá vált, hogy egy másik alakulatnál kap majd ülést.

A Ducati vagy a VR46-nál helyezné el Fabio di Giannantonio mellé, vagy pedig Marc Márquez utósja lenne a Gresininél. A helyzetet bonyolítja, hogy Valentino Rossi új csapatot keres tanítványának, Franco Morbidellinek, aki vélhetően elhagyja jelenlegi alakulatát az idény végén.

A jövőjéről szólva a 19 éves versenyző elmondta, hogy a döntést szeretné a Ducatire bízni, és nem elkötelezett egyik opció mellett sem.

„Aláírtam a Ducatival, így bármelyik csapat, amelyik Ducati motorral megy, egy lehetőség. Korábban a Pramac is szóba jöhetett, de most már nem, most csak Valentino csapata és a Gresini van, de szerintem ez nagyban függ majd a csapatoktól és a szerződésektől, amiket különösen a gyárral kötnek. Átkerülök majd egyik vagy másik motorra. A Ducatival boldog lehetek, nincsenek preferenciáim.”

Aldeguer azonban reméli, hogy a Ducati a múlt vasárnapi Német Nagydíj után kezdődött háromhetes nyári szünet alatt véglegesíteni tudja a MotoGP-ben való debütálásának részleteit.

„Ebben a háromhetes szünetben kell megmondaniuk, hogy hova megyek. Mindenekelőtt azért, hogy kezelni tudjuk a szponzorok és a felszerelés kérdését. Sok minden változik akkor, hogy egyik vagy másik csapathoz megyünk, nemcsak ez a kettő, amiről beszélünk, hanem úgy általában. Szóval meglátjuk, hogy hamarosan szólnak-e, és elkezdhetjük összekötni a dolgokat.”

Aldeguer a 2023-as Moto2-es bajnokságban a harmadik helyen fejezte be az idényt, miután Thaiföld és Valencia között négy győzelmet zsebelt be. Azonban miután a 2024-es szezon elindult, sokan megkérdőjelezték teljesítményét, hiszen a spanyol idén már számtalan alkalommal a kavicságyba fektette a motort, és nem mindig volt elég meggyőző a szereplése. A Sachsenringen azonban jól jött ki neki a lépés, és ismét felállhatott a dobogó legfelső fokára.

„Úgy tűnik, igen, ezzel a futammal elhallgattattunk néhány embert. De ez a téma nem érdekel engem. Én magamért harcolok, szóval szuper okos versenyzéssel ismét megmutattuk, hogy milyen potenciál van bennünk, és nagyon boldog vagyok.”

„Az asseni dobogó és ez után a németországi győzelem után nagyon nyugodtan megyek a szünetre, rengeteg motivációval a szezon második felére. 39 pont a lemaradásunk a tabellát vezető Sergio García mögött. Nem gondolok a bajnokságra, de egyértelmű, hogy az a célunk, hogy megpróbáljuk megnyerni, de futamról futamra haladva. A győzelemmel szerezzük a legtöbb pontot.”

