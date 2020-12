Morbidelli szerint a Yamaha őt tartotta a leggyengébb pilótájának a 2020-as szezon elején

A Yamaha eredeti terve szerint a Petronas SRT mindkét pilótája, így Franco Morbidelli is a 2020-as motort kapta volna meg az idei szezonra, de az előszezoni teszt előtt mégis úgy döntött a japán márka, hogy ő a 2019-es motoron versenyez idén.

Morbidelli ennek ellenére 3 győzelmet is szerzett 2020-ban, pont annyit, mint csapattársa, Fabio Quartararo, és a legjobb Yamahásként zárta a szezont az egyéni pontverseny második helyén.

Morbidelli megköszönte a Yamahának a „jó csomagot,” miután a 2019-es motor még konzisztensebb volt, mint az idei változat, de elismerte, hogy a márka döntése először nagyot csorbított az önbizalmán.

„Óriási gratuláció jár a csapatnak, és köszönöm a Yamahának is, hogy jó csomaggal látottak el, még akkor is, ha nem tudok elmenni a tény mellett, hogy ezzel a negyedik legjobbnak címkéztek fel” – nyilatkozta Morbidelli a portugál szezonzárón.

„A szezon elején ki tudtuk hozni a maximumot, abból, amink volt, és ennek nagyon jó eredménye is lett végül. Nagyon jó munkát végeztünk, és biztos hogy emlékezni fogok erre az évre, ahol a befektetett munka megtérült.”

Az Autosport kérdésére, hogy a Yamaha az eredményei szerint alulértékelte-e őt, más választ adott, és elmondása szerint mindössze annyiról van szó, hogy a márkatársai Valentino Rossi, Fabio Quartararo, és Maverick Vinales.

„Nem érzem úgy, hogy alulértékelt volna a Yamaha, tudom, hogy még három nagyon erős versenyzőjük van, és nehéz volt eldönteni, ki milyen motorral versenyezzen.”

„Mondjuk úgy, hogy engem értékeltek a legalacsonyabbra a Yamahán belül. Remélem az idei eredményem után majd feljebb kerülök a Yamaha „belső pontrendszerében.”

„Minden versenyző nagyon erős a Yamahán belül, és nagy a rivalizálás is. Valentinónak óriási tapasztalata van, és remekül állítja be a motort, Fabio és Maverick is hihetetlenül gyors, szóval jó kis csata van házon belül.”

„Nem érzem úgy, alábecsültek, de talán a márkán belül én voltam az utolsó helyen, de ezzel nincs bajom.”

Egyelőre úgy néz ki, hogy Morbidelli lesz az egyetlen pilóta a Yamahán belül, aki 2021-ben is teljes gyári támogatás nélkül fog versenyezni, annak ellenére, hogy idén is ő szerepelt a legjobban.

