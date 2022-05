Mir elmondta, melyik csapattal tárgyal

Közvetlenül a hétvégi, Francia Nagydíj előtt robbantotta a hírt a Suzuki: a japán gyártó a 2022-es idény végén kiszáll a MotoGP-ből. Ezzel a döntéssel a királykategória két kiváló pilótája, Joan Mir és Alex Rins is ülés nélkül maradna a következő szezonra, de az nem valószínű, hogy sokáig így marad.

Annak ellenére, hogy a két spanyol még nem tudott futamot nyerni az idei szezonban, mindketten stabil teljesítményt nyújtanak és reális eséllyel pályáznak a világbajnoki címre.

Mir már éppen a szerződéshosszabbítási tárgyalások közepén járt a Suzukival, amikor a japán gyártó bejelentette kivonulását a jerezi tesztet követően, a spanyol pedig megerősítette, most már nagyon is reális opció számára a Repsol Honda, amellyel korábban is összeboronálták.

„A jerezi teszt óta hivatalosan is a piacon vagyunk. Biztos, hogy a menedzseremnek több munkája lesz, mint amire számított, beszél a Hondával és más gyártókkal is, hogy megpróbálja rendezni a jövőmet. Ez viszont nem könnyű, de nem különösebben sürgetem a dolgot“ - nyilatkozta a MotoGP hivatalos honlapjának Mir.

Mivel az érdeklődés kölcsönös a Repsol és a versenyző között, Marc Marquez állása pedig sziklaszilárd a csapatnál, Mir képbe kerülése Pol Espargarót érintheti rosszul, akivel az olasz média információi szerint már közölték is, hogy menesztik az idény végén.

„Olyan világban élünk, ahol egyre több álhír jelenik meg. A menedzserem különböző csapatokkal, köztük a Hondával is tárgyal a jövőmről“ - szögezte le Espargaró.

Bárhol is folytatja Mir a pályafutását, valószínűleg új munkatársakkal kell majd dolgoznia, bár a spanyol elmondta, nagyszerű lenne, ha az egész csapat követhetné őt, és a stáb kialakítása nagy részben határozza meg, hol köt ki végül.

„Azt is figyelembe kell vennem, hogy ahová megyek, ott milyenek lesznek a körülmények. Lesznek-e az adott csapatnál olyan emberek, akiket esetleg ismerek“ - tette hozzá Mir.

A spanyol azt is elárulta, úgy tudja, jelenlegi csapattársa, Alex Rins még nem tárgyalt más csapatokkal a folytatásról, de a Le Mans-i hétvége után ez minden bizonnyal megteszi.

