Mir szerint Miller szándékosan ment neki, az ausztrál versenybalesetről beszélt

A 2021-es Doha GP egyik legmelegebb pillanata volt, amikor a ducatis Jack Miller és a suzukis Joan Mir közel 200 km/h-val összeértek a katari pálya célegyenesében, de végül mindketten folytatni tudták a versenyt.

Az esetet rövid vizsgálat után versenybalesetnek minősítették, de Joan Mir szerint Miller szándékosan ment neki:

„A 10-es kanyar volt az egyetlen hely, ahol előzni tudtam, és meg is szereztem a pozíciót. Kívül maradtam, ami tudom, hogy rizikós volt, de szerintem még rendben volt. Egy picit összeértünk, és a lábammal elnézést is kértem, mert nem tudtam elkerülni, hogy összeérjünk” – mondta Mir a versenyt követően.

„Ugyanebben a körben szélesen fordultam az utolsó kanyarban, amikor visszaértem az ívre, láttam, hogy jön Jack, és ő is látott engem, mégis összeértünk. Majdnem elestünk a célegyenesben, ami hihetetlenül veszélyes. Szerintem szándékosan jött nekem. Ha megnézitek, volt, amikor Aleix fordult szélesen, ő is látott engem, én is őt, és nem is mentem neki. Jack szerintem nem adta meg a kellő tiszteletet.”

Mir a Motorsport.com kérdésére, hogy Miller büntetést érdemelt-e, nem tudott egyértelmű választ adni, de szerinte mivel látta, hogy Miller is pontosan tisztában van az ő pozíciójával, az ütközés szándékos volt, amit büntetni kéne.

Miller, aki végül az első futamhoz hasonlóan csak a 9. lett, nem nagyon akarta kommentálni az esetet, mivel szerinte egyszerűen ilyen volt aznap a verseny, és úgy érzi, igazságtalanul büntették volna meg:

„Volt már egy pár hasonló eset a futam alatt, egyszerűen így alakult a verseny. Mind a ketten tudjuk, hogy mi történt, szerintem mindenki látta, hogy mi történt. Azelőtt szerintem már vagy háromszor nekem jött. Ha fekete zászlóval kizártak volna, akkor azt nem éreztem volna teljesen igazságosnak.”