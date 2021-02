Mir: „Nem én vagyok a favorit idén, hanem Marquez

12 hónappal ezelőtt szinte senki sem gondolta volna, hogy Joan Mir lesz majd a 2020-as világbajnok. Bár a Suzuki motorosa csak egy versenyt tudott nyerni a szezon során, mégis övé lett a hőn áhított bajnoki serleg.

Mir még nem szeretné felfedni, hogy az 1-es rajtszámmal vagy a 36-ossal kíván-e rajthoz állni az idei szezonban.

„Úgy érzem, hogy talán engem kell legyőzni, de mégsem én vagyok a favorit. Szerintem többet kell mutatnom ehhez. Tavaly nem a sebesség miatt nyertük meg a bajnokságot, hanem az okos döntések és a kiegyensúlyozottság miatt” – mondta a spanyol.

A legnagyobb kérdőjelet még mindig Marc Marquez jelenti. Továbbra sem lehet tudni biztosra, hogy a Honda sztárja képes lesz-e majd felépülni annyira a következő hetekben, hogy ott lehessen a március végén rendezett katari idénynyitón.

„Ha 100 százalékos állapotban tér vissza, akkor Marc az esélyes. Több tapasztalata van nálam, több bajnoki címe és nagyobb sebessége is. Akkor őt kell majd megverni. Amennyiben viszont mégsem tudna visszajönni még, akkor valószínűleg én vagyok a favorit.”

„Papíron jó lehetőségünk van arra, hogy megvédjük a címet, de azért még várjunk ki. Ha idén is nyerek, akkor nincsen kérdés.” 2021 viszont mindössze Mir harmadik szezonja lesz csak a MotoGP-ben. Ha az összes kategóriát megnézzük, akkor is csak a hatodik évére készül. Ezért is szeretne egyelőre magára fókuszálni.

„Többet akarok mutatni, és jobb motorossá akarok válni. Ez a célom erre az évre. Pole pozíciókat akarok szerezni, valamint több futamot nyerni. Ha ezt sikerül elérnem, akkor még kiegyensúlyozottabb lehetek. Ezeken a területeken akarok fejlődni” – hangsúlyozta Mir, aki még sosem indulhatott az első rajtkockából.

„Már az elejétől nyomás lesz rajtam. Tavaly is éreztem, de akkor nem befolyásolt negatívan. Most is ugyanezt kell csinálnom. Fontos, hogy pozitívan tudjam megragadni ezt a nyomást.”

„A szezonra való készülés viszont nem változik. Nem számít, hogy hosszú vagy rövid évről van szó. Persze több tapasztalatunk van, ha most is olyan év lesz, mint a tavalyi, én ugyanakkor egy normálisabb esztendőben reménykedem.”

Hiába lett világbajnok, Mir élete nem sokat változott. A vírus miatti korlátozások megakadályozták a nagy ünnepléseket és promóciós körutakat. Andorrában töltötte a telet, miközben egy hetet pihent Tenerifén is.

„Amikor elmegyek egy étterembe, akkor egy-két ember általában felismer. Korábban nem ez volt a helyzet. Andorrában felfigyelnek rád, de nem akarnak mindig fotókat készíteni. Nem tudom, hogy errefelé ilyen-e a mentalitás” – mondta nevetve.

Mir szerint ez azért más lenne a szülőhazájában. „Nem is akarom megtudni, hogy milyen lenne Mallorcán. Az élet biztosan megváltozott ott. Az én életem meg szinte ugyanolyan. Persze azért megpróbálom megvédeni a világbajnoki elsőséget.”

