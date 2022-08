Mir „nem akarja tönkretenni” a Honda csapatának felépítését 2023-ban

A 2020-as világbajnok várhatóan csatlakozni fog a gyári Hondához a következő szezonra, így ő lesz majd Marc Marquez csapattársa, miután a Suzuki a szezon végeztével kivonul a MotoGP-ből.

Mint minden átigazolásnál, a tárgyalások egy része akörül forog, hogy a versenyző milyen embereket vihet magával jelenlegi istállójától. Miközben Mir is szeretné, ha nem egyedül váltana csapatot, azzal is tisztában van, hogy már a HRC-nél is megvan a bejáratott csapat.

„Nagyon közel járunk már” – válaszolta Mir, amikor arról kérdezték, mikor várhatunk valamiféle hírt a jövője kapcsán. „Közelebb vagyunk hozzá, mint tegnap! Ez a helyes megfogalmazás. Szerintem nemsokára lesz valami ezzel kapcsolatban.”

Amikor pedig a suzukis társak esetleges váltásáról volt szó, Mir még hozzátette: „Nem akarom tönkretenni a csapatot. Először meg kell értenem az ottani dolgokat, és majd utána kiderül, hogy lenne-e hely néhány embernek a Suzukitól, mivel ők elveszítik majd a munkájukat.”

„Nem arról van szó, hogy a teljes csapatomat át akarom vinni a másik helyre, mert már ott is dolgoznak emberek. Próbáljuk megérteni ezeket a dolgokat, de nem könnyű a szituáció.”

Mir az idei évben még nem tudott dobogós helyet sem szerezni a Suzukival, de ettől függetlenül nem gondolja, hogy egy jó eredmény mondjuk a soron következő Osztrák Nagydíjon befolyással lenne a Honda döntésére a 2023-as felállást illetően.

„Nem, tudjuk, hogy nem ez a helyzet jelenleg. Most egy kivételes szituációt élünk meg. Az a lényeg, hogy előrelépjünk ebből a nehéz pillanatból, és kicsit jobban élvezzük a hétvégéket, mert az mentálisan is lökést adna nekünk.”

Kibeszélő a 2022-es F1-es idény első feléről

Az idei F1-es fejlesztési verseny nem csak az oldaldobozok körül forog