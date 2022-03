Mir csalódottan távozott Katarból

Ha egyetlen csapatot kellene kiemelni a MotoGP mezőnyéből, amelyik a legnagyobbat fejlődte a tavalyi szezonhoz képest, az jó eséllyel a Suzuki lenne. A japán gyártó évek óta szenved a riválisokhoz képest lassabb sebességével, de úgy tűnik, sikerült megoldást találniuk a problémára.

Alex Rins és Joan Mir a leggyorsabbak voltak a hosszú egyenesekben a pénteki és szombati edzéseken, emiatt pedig sokan a futamgyőzelem legnagyobb esélyeseiként tartották számon őket, annak ellenére, hogy Mir csak a nyolcadik, Rins pedig a tizedik rajtkockából indulhatott.

Bár a rajtot mindketten jól kapták el, a Suzuki tapadási problémákkal küzdött a versenyen, a csapat versenyzői pedig a futam után arról beszéltek, hogy nem volt egyszerű előzni a motorral és tartani a lépést a többiekkel.

„Nagyon fizikális verseny volt, elképesztően gyors volt a mezőny“ - kezdte az értékelést Mir. „A verseny utolsó 15 körében küszködtem a motorral. Őszintén szólva, egy kissé csalódott vagyok, mert nem erre számítottam.“

„Jól rajtoltam, ott voltam az élmezőnyben és jól is éreztem magam, de aztán - ahogy a mezőnyből többen is - én is elkezdtem szenvedni az első gumival. Ha az élen haladsz, kevesebb gondot okoz az abroncs kopása, mint amikor a sűrűjében versenyzel.“

„A motor hátsó tapadásán még dolgoznunk kell, mert emiatt nagyon nehezen tudtam megcsinálni az előzéseket. Általában jól kezeljük a gumikat és erre mindig is igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni. Ez most így sikerült, megpróbáljuk kitalálni, hogyan lehetünk jobbak a versenyek végén.“

Mir úgy véli, nem az új konstrukció miatt romlott a gumikezelése a Suzukinak, egyszerűen csak nem választottak jó beállításokat. „Többet kell dolgoznunk az elektronikán, valószínűleg ez nem volt tökéletes.“

Csapattársa, Alex Rins a hetedik helyen fejezte be a futamot, aki azt emelte ki, hogy a lágy keverékű abroncs valószínűleg kevés volt a Suzukinak. „Nyomtam ahogy bírtam, de sok problémám adódott a motor elejével. Olyasmivel szembesültem, amivel korábban nem. A fékezéssel nem volt gond, de amint a kanyarhoz értem, úgy éreztem, túl lágyak az abroncsok.“

Bár a Suzuki az előzetes várakozásokkal szemben gyengébb futamot teljesített Katarban, Mir meg van győződve arról, hogy visszatérhetnek az élre és futamgyőzelmekért harcolhatnak majd ebben a szezonban.

„Való igaz, több gyártó is előttünk jár, de ez csak az első verseny volt. Nem hiszem, hogy akik itt szenvedtek, az egész szezonban fognak. Azt hiszem, nagyobb potenciál van a csapatban annál, mint hogy szimplán az első öt pozícióért küzdjünk“ - fogalmazott a spanyol.

