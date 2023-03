Mintha semmi se változott volna – a Ducati elsőségével kezdődött a portugáliai teszt

Most már tényleg egyre közelebb vagyunk a 2023-as MotoGP-szezon kezdetéhez, de a mezőny még kapott két napot az első futamnak is otthont adó Portimaóban, hogy megpróbáljanak mindent véglegesíteni és finomhangolni az éles bevetések előtt.

A mai napon nyolc óra állt a csapatok rendelkezésére, és az első órát követően máris Bagnaia állt az élre egy 1:40,551-es időeredménnyel, majd ezt követően folyamatosan elkezdett gyorsulni, miközben csapattársának, Enea Bastianininek akadt némi technikai gondja.

Később aztán jött Marini, aki egy ideig az élre tudott állni az 1:39,005-ös körével, de nagyjából fél órával a nap zárása előtt Bagnaia visszavágott, és majdnem két és fél tizedet még lefaragott ebből az időből, mindez pedig elég volt arra, hogy végül ő zárjon leggyorsabbként.

Mivel egy hónap telt el a legutóbbi, malajziai teszt óta, így a gyártók számos új alkatrésszel és fejlesztéssel készültek. Az Aprilia például a radikális aerodinamikai koncepciójával hívta fel magára a figyelmet, Maverick Vinales pedig a harmadik legjobb idővel zárta a napot.

A negyedik pozíció Alex Marquezé lett, míg őt a két RNF Aprilián Raul Fernandez és Miguel Oliveira követte. A legjobb yamahás ismét Fabio Quartararo volt, de ez csupán a nyolcadik helyet jelentette számára, hátránya pedig nyolc és fél tized volt Bagnaiához képest.

Marc Marquez eközben 78 kört teljesített a Hondával, melynek bőven van még hová javulnia. A spanyol egyszer bukott is a nap folyamán, és a legjobb ideje összességében a 19. helyre volt elegendő.

Ez persze még csak a teszt, így nem lehet egyértelmű erősorrendet hirdetni, de a Ducati továbbra is nagyon jól áll, és minden arra utal, hogy ők vágnak majd neki első számú esélyesként a március 26-án induló szezonnak.

Úgy tűnik, az F1 mellett most már a MotoGP-ben is kezd egyre fontosabbá válni az aerodinamika, az Aprilia mellett pedig a Yamaha is egy F1-es stílusú hátsó szárnymegoldást tesztel Portugáliában.