Miller szerint lehet valami abban, hogy Lorenzo átveszi a helyét a Pramacnál

Miután Danilo Petrucci meghosszabbította szerződését a gyári Ducati-csapattal, Jack Miller helye is biztossá válni látszott a Pramacnál 2020-ra. Az ausztrál már régóta úgy gondolja, hogy a következő évet a csapatnál egy fejlesztett motorral kezdheti meg, ám bár csapattársa, Francesco Bagnaia már alá is írta új kontraktusát, Miller továbbra sem kapott ajánlatot.

Ráadásul az Osztrák Nagydíj előtt előkerültek a pletykák, miszerint Jorge Lorenzo már az idei szezon végén elhagyhatja a Hondát, hogy jövőre a Ducati fiókcsapatánál szerepeljen, sőt, már a Petronas Yamaha is bekerült a képbe, mint lehetséges következő állomás. Lorenzo élete a Hondánál eddig borzalmasan alakul, hét versenyen is az első tízen kívül végzett, mielőtt egy sérülést szenvedett, aminek következtében azóta már négy versenyhétvégét hagyott ki. Miller szerint a tény, hogy Lorenzónak nem sok babér termett a Hondánál, és hogy ő maga még nem kapott szerződést, azt sejtetik, lehet valami igazság a hírek mögött:

„Szerintem van valami a Lorenzóról szóló pletykákban. Nyilván olyan helyet akar magának, ahol van keresnivalója, a Hondánál pedig egyértelműen nincs, nem neki való az a motor. Ilyenkor nagyon egyszerű megoldás, hogyha az ember a farkát behúzva visszarohan az előző munkáltatójához.”

Miller azonban hozzátette, hogy a pletykák nem zavarják, mivel szerinte a Pramac, és a Ducati egésze szeretné, ha náluk maradna:

„Egy kicsit sem zavartatom magam miattuk. Ahogy mondtam, a Pramacnál már több emberrel találkoztunk, ma reggel Paolóval (Paolo Campinotti, a Pramac elnöke) Facetimeoztunk, és ott azt mondta, hogy nagyon szeretne megtartani, szóval nem vagyok túl ideges. Meglátjuk mi lesz, de szerintem elég egyértelmű, hogy nem szeretnék Lorenzót szerződtetni.”

Miller azt is elmondta, hogy nem igazán tudja elképzelni magát a Superbike világbajnokságban:

„Őszintén szólva, erre még nem is gondoltam, sosem jutott eszembe. Épp hogy csak elkezdtem belejönni a MotoGP-ben a dolgokba, nem igazán akarok most váltani. Jönni fog az a szerződés. Nem megyek a superbike-osokhoz, mint mondtam, most kezdtem el igazán jól menni, szóval nem is gondoltam erre.”

