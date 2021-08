Mi magyarázza a KTM borzalmasan időzített bejelentését?

Az már nyílt titok volt a MotoGP világában, hogy Fernandezt minden áron úgy akarja magához láncolni a KTM, hogy felviszik a királykategóriába jövőre, ugyanakkor az is köztudott volt, hogy a Petronas SRT Yamaha elkeseredetten keresi Valentino Rossi – és minden bizonnyal a gyári csapathoz fellépő Franco Morbidelli utódját is.

Fernandez bejelentését a KTM azonban elképesztően furán időzítette, és a The Race értesülései szerint még maga Fernandez sem tudta, hogy mit tervez a KTM, de mégis miért sietettek ennyire a bejlentésével?

Bár a spanyol pilótának több évre szóló szerződése van a KTM-mel, abban szerepelt egy 500,000 eurós kivásárlási ár is. Az SRT korábban úgy nyilatkozott, hogy nem fognak beleszólni Fernandez és a KTM kapcsolatába, de a Yamaha MotoGP főnöke, Lin Jarvis ezt nem hagyta annyiban, és állítólag megegyezett Fernandez menedzserével, Hannes Kinigadnerrel arról, hogy a Yamaha kivásárolja a szerződéséből a 20 éves tehetséget.

A The Race értesülései szerint ekkor Kinigadner elindult, hogy a paddockban, a KTM-mel megossza a híreket, ahol azonban az osztrák márka szembesítette őt azzal, hogy élnek az előszerződésükben foglaltakkal, és a kivásárlási ár ellenére is maguknál tartják Ferndanezt, majd azért, hogy a Yamaha még válaszolni se tudjon a KTM legutóbbi állásfoglalására, sietve be is jelentették, hogy Fernandez lesz a Tech 3 versenyzője, annak ellenére, hogy erre külön eseményt kezdtek el szervezni korábban a hétfői napra.

Ez azt is jelenti, hogy a KTM a bejelentése előtt sem Fernandezt, sem a meglévő pilótáikat, Danilo Petruccit és Iker Lecuonát sem tájékoztatta a döntéséről, akik ezt percekkel azután tudták meg, hogy leszálltak a motorjukról az időmérőt követően.

A történet alakulása minden résztvevő szájában keserű ízt hagyott, a Tech 3 veterán csapatfőnöke, Herve Poncharal is úgy fogalmazott, hogy „fura” választás volt egy szabadedzés alatt bejelenteni Fernandez előléptetését, pláne úgy, hogy két futamot is tartanak a Red Bull Ringen.

Ami a legaggasztóbb lehet azonban a KTM számára az az, hogy maga Fernandez sem tűnt túl boldognak sztori miatt, és könnyen lehet, hogy a Petronas Yamahát jobb választásnak tartotta volt, mint a Tech 3-mat. Amikor a spanyol közvetítés alatt azt kérdezték tőle, hogy most, a bejelentése után ott fog-e versenyezni jövőre, ahol akart, röviden annyit válaszolt, hogy „nem, hagyjuk is ennyiben ezt.”