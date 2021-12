Megvan Rossi MotoGP-csapatának főszponzora az Aramco-botrány után

A kilencszeres világbajnok Valentino Rossi csapatának 2022-es MotoGP-s szereplését először az év elején jelentették be, amikor a Tanal Entertainment nevű szaúdi cég megerősítette az Aramco állítólagos szponzori szerepét. Az Autosportnak adott nyilatkozatában azonban az Aramco tagadta, hogy bármi köze lenne a dologhoz - és az ezt követő hónapokban is tagadta, hogy megállapodott volna a VR46 csapatával, bár Rossi többször is hangsúlyozta, hogy az üzlet megköttetett.

Amikor a MotoGP novemberben kiadta a 2022-es szezonra vonatkozó ideiglenes nevezési listáját, a VR46-ot az Aramco neve nélkül tüntette fel. A VR46 most megerősítette, hogy megállapodott az olasz Mooney banki vállalattal, hogy 2022-ben a Moto2 és a MotoGP cspaat főszponzora lesz - a csapat neve mostantól Mooney VR46 Racing Team.

A csapat rövid közleménye szerint: „A Mooney lesz az új névszponzora a VR46 Racing Teamnek, a Valentino Rossi által létrehozott versenycsapatnak, amely a MotoGP és a Moto2 kategóriában a világbajnokság főszereplője.“

Még több F1 hír: A Rebellion elnöke kénytelen volt feladni a Dakart, miután porig égett az autója

„A megállapodást követően a csapat elnevezése Mooney VR46 Racing Team lesz, és ez a név szerepel majd a csapat összes felületen (beleértve a motorokat és a versenyzők öltözeteit is), valamint a hivatalos kommunikációban. További információkat január 3-án fogunk nyilvánosságra hozni."

A VR46 csapatát Pablo Nieto irányítja majd, és egyéves Ducatikat biztosít Luca Marini és a MotoGP újonc Marco Bezzecchi számára. Rossi alakulata átveszi a távozó Avintia csapat rajtrácshelyeit, amely a 2021-es szezon végén távozott a MotoGP-ből. Egyelőre nem világos, hogy Rossi 2022-ben mennyire vesz majd részt a pálya mellett a VR46-os csapat munkájában.

A hónap elején Rossi tesztelt egy Audi R8-ast a WRT hosszútávú világbajnoki csapat számára, így ő maga is versenyezhet. A Moto2-ben a VR46-nak két csapata lesz a következő szezonban, miután megállapodott a Yamahával a Yamaha VR46 Master Camp nevű csapat létrehozásáról, amely a japán márka versenyzői fejlesztőcsapataként fog működni.

Norris: Önbizalmat ad, amikor a Mercedes és a Red Bull ellen versenyzem