Megtartotta 2023-as bemutatóját a KTM gyári MotoGP-csapata!

A Monster Energy Yamaha, a Gresini Racing, a gyári Ducati és a Prima Pramac Racing után a gyári KTM is lerántotta a leplet a 2023-as festésről, ami nem okoz hatalmas meglepetést a motorversenyzés rajongóinak.

A fényezésen továbbra is a Red Bull színvilága, valamint a narancssárga szín a hangsúlyos, ami a cikk alján meg is tekinthető. A csapatnál versenyez továbbra is Brad Binder, a távozó Miguel Oliveira helyére pedig Jack Miller érkezett.

A további bemutatókra sokat kell még várnunk: a következő a sorban a Repsol Honda lesz, amelyre közel egy hónap múlva, február 23-án kerül sor, márciusban pedig a GasGas, az Aprilia és az RNF következik.

Bikes of Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 1 / 7 Fotót készítette: KTM Images Bikes of Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 2 / 7 Fotót készítette: KTM Images Bikes of Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 7 Fotót készítette: KTM Images Bikes of Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 4 / 7 Fotót készítette: KTM Images Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 5 / 7 Fotót készítette: KTM Images Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 7 Fotót készítette: KTM Images Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 7 Fotót készítette: KTM Images