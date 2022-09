Megszakadt Bagnaia nagy sorozata, Quartararo és Marc Marquez kiesett!

A MotoGP-ben sem ismeretlen fogalom a tripla hétvége, amelynek első állomása Aragón, ahol ma délután rendezték az Aragóniai Nagydíjat. Az első sorból Francesco Bagnaia, Miller és Bastianini, a másodikból pedig Aleix Espargaro, Zarco és Quartararo indult, míg a visszatérő Marc Marquez a 13. helyről rajtolhatott.

A futam eleje drámaian indult: először Quartararo bukott nagyot, miután nem tudta kikerülni a megcsúszó Marc Marquezt, majd a lelassuló motornak Nakagami Takaaki is nekiment, így mind a három versenyző kiesett.

Az élen Bagnaia, Brad Binder, Miller, Bastianini, Aleix Espargaro, Martin, Zarco, Oliveira volt a sorrend, majd Miller Binder megelőzésével újra a 2. helyen haladt, egy körrel később Bastianini is elment Binder mellett.

A 6. körben egy szép manőverrel jött fel Bastianini a második helyre, és a vezető Bagnaia is csak 7 tizedre volt tőle. Ezek nem Miller percei voltak, hiszen Binder és Aleix Espargaro is meg tudta előzni az ausztrált.

Az élen is szoros csata folyt: Bastianini nagyon közel tudott kerülni Bagnaiához, majd be is dobta a motorját a gyári ducatis mellé. Az előzés össze is jött neki, de kicsit később hibázott, lefutott a pályáról, és visszaesett a második helyre.

8 körrel a futam vége előtt Bagnaia előnye az élen 7 tized volt, míg Bastianini 1,7 másodpercre volt Bindertől, így a dobogós helyeken senki nem volt támadási pozícióban.

Az utolsó körökben aztán már sikerült felzárkóznia Bastianininek Bagnaiára, kevesebb mint két tized volt köztük, ahogy Binder és Aleix Espargaro is nagyon közel volt egymáshoz a harmadik helyért folyó harcban.

2 körrel a leintés előtt Aleix Espargaro megelőzte Bindert, így dobogós helyre jött fel, az élen pedig továbbra is zajlott a kemény párharc. A verseny utolsó körében aztán Bastianini elszánta magát egy manőverre és sikerrel is járt, ezzel átvette a vezetést.

Bagnaia megpróbált még visszatámadni, de nem járt sikerrel, így nagyon kicsi különbséggel Bastianini győzött Bagnaia előtt, mögöttük Aleix Espargaro, Brad Binder, Miller, Martin, Marini és Zarco végzett.

Ez azt jelenti, hogy 10 pontra csökkent Quartararo előnye a pontversenyben Bagnaia előtt, Aleix Espargaro 17, Bastianini 48 pontra van a címvédőtől a jövő heti Japán Nagydíj előtt.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Enea Bastianini 23 25 2 Francesco Bagnaia 23 0.042 20 3 Aleix Espargaro 23 6.139 16