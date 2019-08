Még nem is lett tökéletes Marquez rekorddöntő köre

A MotoGP idei küzdelmeiben Marc Marquez nagyon nagy fölényre tett szert, és ez az ausztriai időmérőn is bizonyította, hogy ez nem csökkent a nyári szünetben sem. A spanyol ellentmondást nem tűrően, majdnem fél másodpercet verve a második Fabio Quartararóra szerezte meg a pole-t, és átadta a múltnak Andrea Iannone korábbi pályacsúcsát, az új rekord 1:23.027 lett.

Marquez fölényére jellemző, hogy csak hárman tudtak századokkal fél másodpercen belül maradni, ráadásul mindezt úgy, hogy saját elmondása szerint a rekordot érő kör nem is volt tökéletes. Marquez szerint két helyen is rontott, és így nem tudta elérni eredeti tervét vagyis, hogy 1:22-es idővel zárjon.

"Nagyon jól sikerült az a kör, pedig nem is lett tökéletes, lehetett volna ennél jobb is. Kétszer is hibáztam, de így is nagyon jó munkát végeztünk, most pedig az a kérdés, hogy milyen gumit válasszunk holnapra" - mondta Marquez, aki hetedik idei pole-ját nyerte, a legutóbbi három hétvégén zsinórban letaszíthatatlan volt az első rajthelyről.

"Nagyon boldog vagyok, meglepődtem a második hellyel, az utolsó két kör nagyon jól sikerült, engem is meglepett az eredmény, ez felér egy pole-lal. Nagyon örülök neki, sikerült a határon motorozni" - mondta Quartararo, akinek az utolsó pillanatig nem volt esélye az első sorra, ám egy remek idővel végül második lett.

A világbajnoki címért küzdő Andrea Dovizioso elfogadta, hogy nem veheti fel a harcot Marquezzel, így annak örült, ami a rendelkezésére állt. "Nagyon jó, hogy az első sorból indulhatok, így sem lesz könnyű dolgunk, mert Marquez nagyon erős. Nagyon keményen dolgoztunk a hétvégén, majd a versenyen meglátjuk, ez mire elég" - mondta az olasz.

