Martin végzett az élen a MotoGP-teszt második, esős napján, Marquez továbbra is hátul Lezajlott a MotoGP malajziai előszezoni tesztjének második napja is, ahol ismét egy ducatis versenyző végzett az élen. Marco Bezzecchi helyett most azonban Jorge Martin érte el a legjobb időt, pedig egyszer ő is leesett a motorjáról, miközben az eső is megérkezett a pályára.

Szerző: Egri Dávid , Szerkesztő Amikor helyi idő szerint délelőtt tízkor kinyitott a bokszutca, a mezőnyt vizes pálya fogadta Sepangban, ami hatással volt a munkára, hiszen az első órákban ugyan mindenki futott néhány kört, de a csapatok nem a tervek szerint teljesítették a programjukat. Az első órát követően csak négy pilótának volt mért köre, majd később Jack Miller vette át a vezetést a KTM-mel, de az ideje még két perc fölött volt a továbbra is nedves aszfalton. Később aztán lassacskán száradni kezdett az ideális ív, ezzel pedig a versenyzők kedve is jobban megjött a körözéshez. Fabio Quartararo bőszen próbálgatta a Yamaha új fejlesztéseit, majd át is vette a vezetést, de nem sokkal később jött Martin, aki másfél tizedet vert a 2021-es bajnokra. Ezt követően azonban újra esni kezdett, így a pálya állapota romlott, Martin pedig egy vizes kerékvetőn megcsúszva elesett. Végül aztán az időjárás már nem kedvezett a mezőnynek, így az utolsó órákban a legtöbben a bokszban várakoztak, és csak néhány bátor vállalkozó gurult ki, hogy felmérje, hogyan működik a motorja a nehéz körülmények között. Ez pedig egyet jelentett azzal, hogy a pramacos Martin 1:58,736-os ideje a nap legjobbja lett. Mögé végül Miguel Oliveira jött be és a harmadik hely Pol Espargaróé lett a Tech3 KTM-mel. A legjobb ötöt még Quartararo és a bajnoki címvédő, Francesco Bagnaia tette teljessé. Az olasz motoros egyébként elégedett volt eddig a Ducati új motorjának működésével, mivel szerinte most jobban állnak a felkészüléssel, mint egy éve ilyenkor, bár azt is elismerte, hogy a GP23-as erőforrása még mindig egy kicsit agresszív. Marc Marquez eközben most sem brillírozott, hiszen a 13. helyen zárt, de persze egy teszten nem is ez a lényeg. A csapata ugyanis tovább folytatta a kiterjesztett tesztprogramját, a nyolcszoros bajnok pedig az első nap után még arról beszélt, hogy az idei motorja „még messze van a legjobbaktól”. Ezzel azonban már csak egy nap van hátra a MotoGP első tesztjéből, hiszen a pályán zajló események vasárnap folytatódnak még. A mezőny vélhetően abban reménykedik, hogy a mai esőzés után holnap már végig száraz idő fogadja őket, hogy minél több munkát végezhessenek el. Aki pedig esetleg lemaradt volna az első nap történéseiről, az itt könnyedén bepótolhatja. Íme a második nap teljes végeredménye: Cla Driver Bike Time Gap Laps 1 Jorge Martín Ducati 1'58.736 17 2 Miguel Oliveira Aprilia 1'58.839 0.103 52 3 Pol Espargaro GASGAS 1'58.881 0.145 29 4 Fabio Quartararo Yamaha 1'58.897 0.161 34 5 F.Bagnaia Ducati 1'59.067 0.331 35 6 Raúl Fernández Aprilia 1'59.112 0.376 35 7 Luca Marini Ducati 1'59.118 0.382 50 8 Alex Rins Honda 1'59.163 0.427 28 9 Enea Bastianini Ducati 1'59.194 0.458 32 10 Brad Binder KTM 1'59.230 0.494 30 11 F.Morbidelli Yamaha 1'59.289 0.553 44 12 Marco Bezzecchi Ducati 1'59.361 0.625 31 13 Marc Márquez Honda 1'59.450 0.714 36 14 F.Di Giannantonio Ducati 1'59.502 0.766 40 15 Johann Zarco Ducati 1'59.503 0.767 36 16 Joan Mir Honda 1'59.632 0.896 36 17 Álex Márquez Ducati 1'59.747 1.011 36 18 Maverick Viñales Aprilia 1'59.770 1.034 35 19 Jack Miller KTM 1'59.859 1.123 47 20 Aleix Espargaró Aprilia 2'00.017 1.281 26 21 Takaaki Nakagami Honda 2'00.223 1.487 32 22 Cal Crutchlow Yamaha 2'00.354 1.618 41 23 A.Fernández GASGAS 2'00.732 1.996 32 megosztás Bet here Bet now Bet here Bet now Galéria: ismét együtt a MotoGP mezőnye, megkezdődött az új szezon megosztás