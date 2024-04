Martin: valószínűtlen, hogy a Pramacnál maradjak 2024 után

A 26 éves versenyző 2021-ben ejtette meg debütálását a Pramac Ducatival, és azóta is őket erősíti. Amennyiben viszont megnyerte volna a tavalyi bajnokságot, akkor automatikusan felléphetett volna a Ducati gyári csapatába.

Ez viszont ugye nem jött végül össze, Martin azonban mindenképpen szeretne gyári alakulathoz igazolni a jövőben, így könnyen lehet, hogy az idei lesz az utolsó szezonja a Pramackal. Ezzel kapcsolatban tett most elég egyértelmű kijelentést az Amerikai Nagydíj csütörtöki napján.

Amikor a Pramac és a Yamaha lehetséges 2025-ös együttműködéséről kérdezték, Martin így válaszolt: „Nos, én most hallok erről először. Jelen pillanatban viszont inkább kötődöm a Ducatihoz, mint a Pramachoz. És ez végig így volt a MotoGP-s karrierem alatt.”

„Mindenki tudja, mik a prioritásaim, de még várjunk, mert túl korán van. De nem is tudom. Szeretnék gyári csapathoz szerződni. Szóval a Pramac esetleg hiába váltana [gyártót], szerintem én akkor sem maradnék.”

Ez tehát elég egyértelmű jelzése annak, hogy bármi is lesz a Pramac jövője, váltsanak esetleg Yamahára vagy KTM-re, a spanyol pilóta távozni fog a szezon végén. A gyári Ducatinál persze Francesco Bagnaia pozíciója biztosított, hiszen ő a szezon előtt hosszabbított további két évvel, Enea Bastianini ülése viszont nagyon is keresett, és Martin is jó eséllyel pályázik rá.

