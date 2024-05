Martin, Bagnaia és Marquez hatalmasat csatáztak a Francia Nagydíjon a győzelemért!

A roppant eseménydús sprint után vasárnap a második helyről rajtoló Francesco Bagnaiának muszáj volt javítania a szombati győztes, előtte már közel 30 ponttal vezető Jorge Martin ellen, míg a 13. helyről induló Marc Marquez egy hasonlóan szenzációs rajtban és első körben reménykedett.

A Gresini spanyoljának ezúttal "csak" a nyolcadik helyig sikerült felzárkóznia, míg Bagnaiának sikerült megelőznie az első kanyarban Martint, aki kitartott még két kanyaron át, azonban a sikánban végül el kellett eresztenie, mögöttük Vinales pedig levágta az S-t, így hátra kellett sorolnia.

A második körben Martin maradt Bagnaia nyomában, a leggyorsabb azonban az újonc Pedro Acosta volt a Tech3 KTM-jével, miközben egyre sötétebb felhők kezdtek el gyűlni a pálya felett. Acosta nem sokáig száguldott azonban, a harmadik körben, a nyolcas kanyarban akart elmenni Fabio di Giannantonio mellett, de kicsúszott. Marquez ezzel már a hatodik helyre lépett előre.

A következő körben újabb esés következett, a hetedik helyért a gyári Ducati motorosát, Enea Bastianinit támadta a VR46-ból Marco Bezzecchi, azonban a hatos kanyarban neki is túl sok volt és ő is a kavicságyban kötött ki. Martin közben továbbra is Bagnaia nyakában loholt.

A hetedik kör elején az első kanyarban Marquez az ötödik helyen motorozó Vinales mellé tette be a Ducatit, de inkább csak jelzésértékű szinten, a spanyol rivális ugyanis a kettesben vissza tudott vágni. Egy körrel később a mezőny leggyorsabb tempóját diktáló Di Giannantonio ugyanezzel próbálkozott Aleix Espargaro ellen, szintén sikertelenül.

A kilencedik körben Alex Rinsre szabtak ki a versenybírók egy hosszabbított körös büntetést, bár sokat nem osztott-szorzott ez a számára, mert a pályán lévők között az utolsó helyre csúszott. Espargaro ezután rengeteg tempót vesztett és a 11. kör végére Di Giannantonio mellett Vinales és Marquez is elhúztak mellette.

Az élen közben Bagnaia szép lassan elkezdte leszakítani magáról Martint, 13 kört követően már fél másodpercre volt tőle a Pramac, újabb egy másodpercre mögötte pedig Di Giannantonio és az őt megközelítő Vinales.

Espargaro közben tovább csúszott, Bastianini és a Yamahával idei legjobb versenyét futó Quartararo is megelőzte, azonban mint kiderült, a gyári Ducati motorosa kiszorította őt a pályáról, ezért neki is kijutott egy hosszabbított kör, aminek teljesítése után a kilencedik helyen, Quartararo és Miguel Oliveira mögött találta magát. Quartararo ezután megelőzte Espargarót.

A 15. körre már Marquez volt a leggyorsabb a pályán és át is rágta magát Vinalesen, a harmadik helyért Di Giannantonióval kellett megküzdenie, a 17. körben a kettes kanyarban tette be a motort a belső ívre, az olasz rivális azonban agresszív volt, így el kellett vennie, nehogy visszatérjen Vinales. Martin hátránya ekkor két és fél tizedre csökkent. A következő körökben Oliveira, Jack Miller és a hazai szurkolók nagy bánatára a hatodik helyről Quartararo is eldobta a motort.

A 18. körben Marquez ismét megpróbálkozott Di Giannantonio mellett a kettesben és a sikánba is egymás mellett érkeztek meg, a VR46 versenyzője azonban ezúttal nem tudta tartani a helyét, Marquez a harmadik helyre ugrott, Di Giannantoniónak pedig Vinalest is el kellett engednie. Martin a huszadik körben visszatért Bagnaia mögé, a sikánban lendült támadásba, de a címvédő visszaverte. Az egészből Marquez jött ki jól, aki közel egy másodpercet hozott pár kanyar alatt.

A 21. körben aztán Martin ugyanott, de ezúttal jobban előkészítve támadott, és ezúttal Bagnaiának már nem volt válasza. Messze nem volt ekkor még vége, Marquez ugyanis már fél másodpercre zárkózott fel az élen futó páros mögé.

A 23. körben jött el a pillanat, amikor Bagnaiának már hátrafelé kellett figyelnie, mivel Marquez megérkezett a nyakára, Martin pedig ezt kihasználva igyekezett meglógni a mögötte csatázó másik két Ducatitól.

Nem tudott azonban elszakadni tőlük, sőt, a 25. kör elején volt egy nagyobb hibája, amit Bagnaia majdnem ki tudott használni, majdnem össze is ért a két motor, azonban Martin meg tudta tartani az első helyet.

Az utolsó kör elején Bagnaia ismét próbálkozott, ismét sikertelenül, de ez újra visszahozta meccsbe Marquezt, aki a gumik elfogytával leszakadni látszott. Nem adta fel azonban a gyári Ducati-motoros, az utolsó szektorban is merész manőverrel próbálkozott, kibillent azonban kicsit, így a második helyet is elvesztette, a 13. helyről rajtoló Marquez mögé, aki a tízes kanyarban vetődött be elé, Bagnaia végül a harmadik helyre állhatott fel csak a dobogóra.

Martin a mögötte folyó csatának köszönhetően a befutóra fellélegezhetett, győzelmével az összetettben 129 pontja van már, így már 38 ponttal vezet a 91 pontos Bagnaia előtt. Marquez a harmadik helyre jött fel a bajnokságban, a két gyári Ducati mögé, 89 pontja van, míg a negyedik helyért Vinalest és Di Giannantoniót is megelőző Bastianini egy ponttal mögötte jön.

A teljes sorrendet alább láthatjátok, a következő futamra pedig két hét múlva kerül sor Katalóniában.