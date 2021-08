Martin a pole-ban, Marquez a nyolcadik helyről indul

Rendkívül izgalmakat hozott már a Stájer Nagydíj időmérőjének első szakasza is, ahol voltak kifejezetten nagy búcsúzók és egy nagyobb dráma is. Ráadásul volt egy nagy visszatérő is, ugyanis Dani Pedrosa szabad kártyát kapott a KTM-től.

Néhányan mondhatni meglepetésre kerültek mindössze a Q1-be a szabadedzések alapján, köztük Alex Rins, Pol Espargaro és a futamgyőztes Miguel Oliveira is. Mivel két továbbjutó hely van, ezért előre már nagy verseny volt várható.

Sokáig úgy tűnt, hogy Rinsnek és Espargarónak is meg lehet a továbbjutás, azonban a semmiből Enea Bastianini, a Moto2 tavalyi bajnoka húzott elő egy remek időt, amivel átvette az ideiglenes első helyet, akit Alex Marquez követett egy remek idővel.

Még több hír: Kelvin van der Linde a pole-ban a DTM zolderi hétvégéjén

Ekkor jött a dráma azonban, ugyanis pályaelhagyás miatt elvették Bastianini körét, ami azt jelentette, hogy Marquez vette át a vezetést. Végül Miguel Oliveira is remek kört tudott futni, így a KTM portugálja ment tovább másodikként.

A Q1-ben így kiesett Rins és Espargaro is, Pedrosának sem sikerült a csoda, míg a visszavonulását frissen bejelentő Valentino Rossi sem tudott továbbmenni az első szakaszból, így a mezőny második feléből kell indulniuk, ami a 13. helytől lefele a következő sorrendben néz ki:

Alex Rins (Suzuki), Dani Pedrosa (KTM), Pol Espargaro (Repsol Honda), Brad Binder (KTM), Valentino Rossi (Petronas Yamaha), Luca Marini (Esponsorama-VR46 Ducati), Iker Lecuona (Tech 3 KTM), Enea Bastianini (Esponsorama Ducati), Lorenzo Savadori (Aprilia), Danilo Petrucci (Tech 3 KTM) és Cal Crutchlow (Petronas Yamaha).

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Alex Marquez 9 1'23.547 186.405 2 Miguel Oliveira 9 1'23.552 0.005 0.005 186.394 3 Alex Rins 8 1'23.585 0.038 0.033 186.320

Ezt követően folytatódott az időmérő a Q2-vel, amelyet a Ducatik és a gyári Yamahák várhatták a legjobb pozícióból. Az első etapot ez a két gyártó kezdte a legjobban, már közel jártak a pályarekord megdöntéséhez a motorosok.

Fabio Quartararo futotta meg a legjobb időt az első etapban 1:23.075-tel, de Jorge Martín nagyon közel járt ahhoz, hogy ennél is jobbat menjen, azonban az utolsó kanyarban hibázott, így elvették a körét.

A francia listavezető mögött Jack Miller és Martín sorakozott fel az első etapot követően, akit Joan Mir, Maverick Vinales és Aleix Espargaro követett. Francesco Bagnaia gyengén kezdte az első szakaszt, mint ahogyan Johann Zarco is, akik Quartararo nagy kihívói a pontversenyben.

A második etapban ezt követően Bagnaia kezdte el diktálni a tempót, ugyanis egy 1:23.038-as idővel megfutotta a leggyorsabb időt, ami az első helyre már elég volt, azonban nem sikerült 1:22-t futni, ami a Ducati egyik célja.

Nem kellett sokáig várni azonban az 1:22-es időre, ugyanis Jorge Martin begyújtotta a rakétákat és egy 1:22.994-es idővel vette át a vezetést. Eközben Johann Zarcónak és Takaaki Nakagaminak is javítani sikerült, Marc Marquez pedig még sehol nem volt ekkor.

Fabio Quartararo is begyújtotta a rakétákat és egy elképesztő idővel átvette a vezetést, azonban elvették az idejét, így mégsem sikerült az első hely. Peco Bagnaia nem tudott javítani, miközben Marc Marquez elesett a hármas kanyarban, így számára is vége volt az időmérőnek.

Ezt követően már nem javítottak az idejükön a versenyzők, így Jorge Martín szerezte meg az első rajtkockát Bagnaia és Quartararo előtt, A második sorban Jack Miller, Joan Mir és Johann Zarco kvalifikálta magát, így mind a négy Ducati az első hatba került.

A harmadik sort végül Aleix Espargaro, a bukó Marc Marquez és Maverick VInales sajátította ki, míg a negyedik sorba Takaaki Nakagami, Alex Marquez és Miguel Oliveira került.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Jorge Martin 9 1'22.994 187.647 2 Francesco Bagnaia 9 1'23.038 0.044 0.044 187.547 3 Fabio Quartararo 8 1'23.075 0.081 0.037 187.464