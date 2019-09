Marqueznek nem kellett izgulni, Quartararo mindent vagy semmit játszott

Az Aragon GP időmérőjén Marc Marquez megállíthatatlan volt, hatalmas fölénnyel szerezte meg a pole pozíciót, ráadásul még azt is megengedhette magának, hogy a hajrában feladja gyors körét. A spanyolnak akkor sem kellett izgulnia, amikor a leintés után Fabio Quartararo nagyon gyors első szektorral nyitott utolsó gyors körén, ám a francia is csak megközelíteni tudta a spanyolt, aki ráadásul a hétvégén szabadedzésen futott már jobb kört is a pole-t érőnél.

"Nagyon jól éreztem magam, sokkal jobban, mint a misanói tréningen. De a Yamaha nagyon gyors, nem lehet biztosra menni, fontos lesz, hogy vasárnap kontrollálhassam a versenyt, ehhez nagyon kellett az első hely. De nagyon jól éreztem magam a motoron, ma könnyebb dolgom volt" - ismerte el Marquez az időmérőt követően.

Quartararo ismét bizonyította, hogy egy körön nagyon gyors ismét kihozta a maximumot a Yamahából, és ez most a második rajthelyre volt elég. "Őszintén nem is számítottam erre a körre. Jól sikerült az első szakasz, és itt ez nagyon fontos egy jó köridőhöz. Kellett még egy utolsó módosítás ehhez, ez köszönöm a csapatnak. Kicsit kockázatos volt az utolsó kör, vagy első sor, vagy bukás. Az első hely ma nem volt elérhető" - mondta az újonc.

Maverick Viñales szerezte meg a harmadik rajthelyet, vagyis az aragoni első sorban a misanói dobogósok szerepelnek majd vasárnap. A spanyol azonban már majdnem fél másodperccel marad el Marqueztől. "Nagyon nehéz nap volt, esett az eső, de jól dolgoztunk. Egy kicsit lehettem volna gyorsabb, még egy kör kellett volna, de így is nagyon elégedett vagyok az első sorral. Holnapig még sok fejleszteni való van, de a kemény gumi jól működött" - mesélte Vinales.

