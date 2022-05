Marquez: szükségem volt a bukásokra a hatodik helyhez

A hatszoros bajnok továbbra is küszködik a jelentősen átszabott idein Hondán, és a szombati időmérőn csak tizedik tudott lenni. A futam előtt aztán arról beszélt, hogy erőből talán csak a legjobb hét lesz elérhető számukra, a versenyen pedig végül hatodik lett.

Amennyiben azonban nem lett volna a két suzukis pilóta, valamint a versenyt sokáig vezető Francesco Bagnaia esése, Marquez valószínűleg csak kilencedik helyen ért volna be. Az Autosportnak el is mondta a versenyt követően, hogy ebben most nem volt több.

„Hárman estek, ezért lettem hatodik. Nem tudtam ennél gyorsabban menni. Amikor Zarco támadott, szándékosan mentem szélesre, hogy ne veszítsek túl sok időt, hagytam elmenni, aztán megpróbáltam őt követni pár körig. Láttam viszont, hogy gyorsabb nálam. Nekem nem volt meg a tempóm, szóval csak befejeztem a futamot.”

A spanyolnak még a bemelegítő edzésen volt egy veszélyes momentuma, amikor egy rajtpróba alatt megcsavarodott a jobb keze, melyet csúnyán eltört 2020-ban. Emiatt pedig Marquez elárulta, hogy nem volt teljesen rendben a vasárnapi futamon.

„Nem éreztem jól magam, de ez a verseny napja, szóval muszáj menni. A bemelegítés során küszködtem, beálltam a próbarajtra és volt ez a furcsa rázkódásom. Egy kicsit fájt a karom, de semmi komoly. A versenyen sem volt vele különösebb gond. Igazából ennyi volt most benne.”

Marquez egyébként megint a legjobb hondásként zárta a viadalt, de így is 15 másodperccel volt lemaradva. Érzése szerint ennél több is lenne a motorban, de egyelőre nem tud elég jól menni vele ahhoz, hogy kihozzon belőle mindent.

„A motorozás tekintetében még nem találtam meg az ideális állapotot. Korábban sokkal jobban ment. Most máshogy ülöm meg a motort, ami eleinte fura volt, de kezdem megszokni. Az viszont igaz, hogy nem olyan, mint szeretném. Mindig próbálom az igények szerint alakítani a stílusom.”

„Nem vagyok a legmagasabb szinten, de minden futamon én vagyok a legjobb Honda, tehát ez azt jelenti, hogy a teljesítmény ott van, csak nem megyek elég jól” – zárta önkritikusan Marquez, aki már letett az idei bajnoki címről.

