Marquez szerint Lorenzo nem szállhat ki a Honda projektjéből

Marc Marquez abszolúte a legjobb motorosa a MotoGP-nek és egyre többen nyilatkoznak úgy, hogy ez messze nem a motorjának köszönhető, hanem egyszerűen ennyivel jobb és versenyképesebb a többieknél, pedig igen komoly nevek és remek tehetségek foglalnak helyet a rajtrácson, miközben a veterán Valentino Rossi is ott van közöttük.

Az utóbbi években Marquez gyakorlatilag nyomás nélkül versenyezhetett a Hondán belül, és noha az idei évtől már a háromszoros világbajnok Jorge Lorenzo a csapattársa, nincs mitől tartania. Lorenzo idén még a TOP-10-ben sem tudott végezni, addig Marquez egyre közelebb és közelebb kerül az újabb címéhez.

Lorenzo helyzetét nehezítette, hogy az utóbbi futamokon még rajthoz sem tudott állni a súlyos hátsérülése miatt, melyről elárulta, hogy kétségeket ébresztett benne, de úgy döntött, hogy kitart a Honda mellett. Arra azonban nem túl sok az esély jelenleg, hogy a felek 2020 után is közösen dolgozzanak. Ehhez Jorgénak nagyon sokat kellene fejlődnie.

A Brit Nagydíj előtt Marquez is mondott néhány szót a csapattársáról. A spanyol címvédő szerint Lorenzo jó döntést hozott, amikor kitartott a Honda mellett, amit egy győztes projektnek nevezett. Ez azonban még messze nem jelenti azt, hogy Jorge versenyképes lesz a folytatásban, különösen a nagy bukását követően.

„Amikor egy olyan nyertes projektben vesz részt, mint a Honda, akkor folytatnia kell! Azt is a sisakjára írta, hogy ha valamiben hiszünk, akkor magabiztosnak kell lennünk, hogy azt meg is tudjuk csinálni. Otthon a nagy nyári melegben lehettek némi kétségei, és talán nem gondolta át a következményeket. Ki kell tartania, jó és rossz szerencsében is. Biztos vagyok benne, hogy Jorge el akarja kerülni ezeket a kérdéseket.”

A Honda motorosa a saját helyzetéről is mondott néhány szót a Brit Nagydíj helyszínén Silverstone-ban: „A célom az, hogy Dovi ne vegyen el pontokat tőlem. Ausztriában megmutattam neki, hogy ha közelebb akar kerülni hozzám, akkor azt nem fogom könnyen adni. Tudjuk, hogy mi volt a rossz számunkra a Red Bull Ringen, de a háború megnyeréséhez el kell veszítenünk néhány csatát. Ne feledjük, egy Ducati-barát pályán az utolsó kanyarig volt esélyünk a győzelemre.” - mondta Marquez, aki majdnem 60 ponttal vezet Dovizioso előtt.