Marquez szerint a MotoGP újonca „előbb-utóbb” a bajnoki címért fog harcolni

Az egyik legígéretesebb fiatal versenyző az utóbbi évekből egyértelműen Acosta, aki idén csupán 19 esztendősen ejti majd meg a sokak által nagyon várt MotoGP-s debütálását. A felhajtás pedig nem véletlen, hiszen a spanyol a Moto3-ban az első idényében, a Moto2-ben pedig második nekifutásra tudott bajnokká válni.

Ezek után a múlt hétvégi sepangi teszten alig egy tizedet kapott a gyári KTM-mel versenyző Brad Bindertől, bár az is igaz, hogy neki volt három extra napja gyakorolni. Mindezektől függetlenül sok rivális máris úgy véli, hogy Acosta nemcsak rendkívül gyors, de a korához képest érettebb viselkedést is mutat.

Így van ezzel honfitársa, a hatszoros bajnok Marc Marquez is, aki szorosan követte Acosta teljesítményét Sepangban, és ez alapján ki merte jelenteni, hogy csak idő kérdése, mire őt is láthatjuk majd a végső győzelemért folyó csatában.

„Szupergyors lesz majd a szezon során. [Fabio] Quartararo is gyors, amikor megejtette a debütálását 2019-ben. A MotoGP-ben most debütáló srácok alapból rendkívül gyorsak. Pecco [Bagnaia] amikor megérkezett ide az első szezon előtti tesztre, az első helyen is állt. Az egyik napon ő végzett az élen. Pedro is gyors volt a teszten. Bár bukott is, de így tanul az ember.”

„Támadó szellemiséggel motorozik, ami jó hozzáállás. Én mindig megvédem ezt a mentalitást. Gyors és hatalmas tehetség. Ki tudja, talán több, talán kevesebb időre lesz hozzá szüksége, de előbb-utóbb a bajnoki címért fog versenyezni” – vélekedik Marquez, akit egy bizonyos tekintetben Fernando Alonso inspirált.