Marquez Szepangban Lorenzo pontrekordjára hajt

Lorenzo a jelenlegi lécet 383 pontra tette fel a 18 futamos 2010-es szezonban, Marc Marqueznek 17 versenyt követően idén már 373 pontja van, ugyanakkor az idei világbajnokságból még két futam van. Ebből következik, hogy Marquez idén szinte biztosan több pontot gyűjt majd, ám Szepangban ráadásul ugyanannyi versenyt figyelembe véve javíthatja meg a rekordot.

Vagyis a triplázás mellett akad még motiváció a spanyol számára, ám a Repsol Honda versenyzője nem foglalkozik a számokkal. "Nem akarok sokat gondolni a rekordokra, sok nyomni tovább. Nagyon jól érzem magam a Hondával, csak élvezni akarom az egészet a csapattal. Ezeket az édes pillanatokat ki kell élvezni, mert nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Talán jövőre szenvedni fogunk" - mondta Marquez a hétvégi futamon rá váró lehetőségek kapcsán.

Még több hír: Marquez tudta, mikor kell előzni

"Ausztráliában nagyszerű győzelmet arattunk, a Honda és a csapat is remekül működött. És most eljött a hajrá, de ez nem a pihenés ideje még. Szepang egy másik olyan pálya, amin a Yamaha erős lehet, akárcsak a Ducati, de a cél így is csak az lehet, hogy a győzelemért harcolunk" - jelentette ki Marquez. "Meglátjuk, hogy alakul a hétvége, hogyan tudunk alkalmazkodni."

A MotoGP-ben a csapatverseny még nem dőlt el, a Mission Winnow Ducati egy ponttal előzi a Repsol Hondát két versennyel a világbajnokság vége előtt. Marquez idén egy kivétellel minden versenyen első vagy második helyen végzett, Austinban az élről bukott, ez volt az egyetlen futam, amelyen nem szerzett pontot.