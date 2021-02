Marquez „sosem hitte”, hogy a sérülése miatt véget ért a karrierje

Marquez eltörte jobb karjának felkarcsontját a 2020-as szezonnyitó futam hajrájában, és ezek után már nem is tudott versenyezni, bár még a következő nagydíjhétvégén megpróbált visszajönni, de csak tovább rontott a helyzetén.

A spanyol több operáción is átesett, és a felépülése lassabbnak bizonyult, mint várták, ennek oka pedig egy fertőzés eredménye volt. A decemberi, harmadik műtétjét követően megindult a kezelés, de ennek ellenére sem fog tudni részt venni a jövő hónapban rendezendő katari teszten.

Marquez elismerte, hogy a legrosszabb pont akkor jött el, amikor az ősz folyamán kiderült, hogy nem javul karjának állapota, de ennek ellenére sosem gondolta úgy, hogy nem fog tudni újra motorra ülni és versenyezni.

„Igen, természetesen nehéz és kemény volt mentális oldalról. A fizikai sem volt egyszerű, de mentálisan is megviselt. Főként szeptember és október környékén volt nehéz, mert azokban a hetekben és napokban nem változott az érzés a karomban, nem volt javulás.”

„Nem lett rosszabb, de nem is lett jobb. Úgy éreztem, hogy mozog valami odabent. Utána sok vizsgálatom volt, hogy megtalálják azt a fertőzést, de mindegyik teszt eredménye negatív lett. Ettől függetlenül valami nem volt rendben. Az orvosok eközben azt mondták, hogy még várjak” – folytatta Marquez.

„Én vártam, és azt csináltam, amit mondtak. Ennek ellenére ugyanazt éreztem, ezért az a két hónap igazán durva volt. A harmadik operáció után ismét nehezebbé vált, mert tíz napig voltam kórházban, és közben nem voltam a legjobban.”

„Azóta viszont igyekeztem előrelépni, és próbáltam mindig optimista maradni. Sosem hittem azt, hogy nem fogok újra versenyezni. Mindig arra gondoltam, hogy mikor van a következő futam, mikor van a következő teszt.”

A spanyol karját március közepén ismét megvizsgálják majd, és a motoros nem zárta ki, hogy részt vesz majd a katari idénynyitón március 28-án, bár azt „az orvosok döntik majd el”, hogy van-e olyan állapotban, hogy elindulhasson.

Korábban Marquez már elismerte azt is, hogy „hiba” volt a részéről a jerezi visszatérés, de most kedden már arra is kitért, hogy az sem lett volna jobb, ha Brnoig halasztja azt, mivel „a csont két hét alatt még egyáltalán nem forrt össze rendesen”.

