Marquez San Marinóban is kemény riválisokra számít

Bár az utolsó 2 versenyen nem állhatott fel a dobogó legfelső fokára a Repsol Honda versenyzője, Marc Marquez, mindkét alkalommal a második helyen futott be, így 78 pontos előnnyel rendelkezik a második helyezett Andrea Dovizioso előtt a San Marinói GP előtt.

Dovizioso Ausztriában győzni tudott, azonban Silverstone-ban nem jutott túl az 1-es kanyaron, és elmondása szerint szerencsésnek érzi magát, amiért ennyivel megúszta a balesetet, és Misanóban már egészségesen versenyezhet.

Eközben Marquez a Brit Nagydíjon a suzukis Alex Rins mögött a második helyen futott be, így 20 ponttal növelni tudta az előnyét a pontversenyben.

„Jó hangulatban érkeztünk meg Misanóba, miután erős versenyek és egy produktív teszt áll mögöttünk. A teszt során sok különböző dolgot kipróbálhattunk, és sikerült megértenünk, hogyan működik a Honda a misanói pályán.” – mondta Marquez.

Marquez úgy futotta meg a tizedik leggyorsabb időt a teszten, hogy a versenytempóra koncentráltak. A teszten a Yamaha és a Ducati versenyzői végeztek az élen.

„Magabiztos vagyok a hétvégét illetően, viszont ahogy mindig, most is kemény riválisaink lesznek, főleg a teszt után. A megközelítésünk nem változik, megvan a tervünk, és azon leszünk, hogy meg is valósítsuk. Aztán meglátjuk, mi lesz vasárnap.” – zárta a spanyol.

Marquez az idei 12 versenyből 6-ot meg tudott nyerni, 5-ször a második helyen végzett, illetve egyszer kiesett.

A legendás márka az Olasz Nagydíj előtt egy nagyon látványos show-t csinált, miközben Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen mellett más korábbi ferraris pilóták is felvonultak.