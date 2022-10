Marquez: Quartararónak motor nélkül kell versenyeznie, ez Bagnaia nagy esélye

Mindössze két verseny maradt hátra a MotoGP 2022-es szezonjából, de még mindig nem dőlt el, ki lesz a világbajnok. Bár a szezon felénél a címvédő Fabio Quartararónak állt a zászló - a francia 91 ponttal is vezetett Francesco Bagnaia előtt -, a Maláj Nagydíjnak már az olasz pilóta vághat neki 14 pontos előnnyel.

Ha a Ducati versenyzője legalább tíz ponttal többet szerez mint a regnáló világbajnok, máris ünnepelhet, ellenkező esetben a valenciai szezonzáróra marad a döntés. Quartararo az idény második felében jó néhány nehézséggel szembesült, az elmúlt négy futamon három alkalommal sem szerzett pontot.

A hatszoros MotoGP-bajnok Marc Marquez ennek ellenére megdicsérte a francia idei munkáját, és azt várja tőle, hogy reagáljon a jelenlegi helyzetére Szepangban, ugyanakkor elismeri, hogy a Yamaha korlátai hosszú távon megmutatkoztak a bajnoki versenyfutásban.

„Azt hiszem, Peccónak nagy esélye van Malajziában a végső győzelem megszerzésére, Fabiónak viszont ez az utolsó esélye. Ugyanakkor, azt hiszem, bajnokként reagálni fog a helyzetre“ - vélekedett Marquez.

„Jó lesz látni, hogyan küzdenek a hétvégén, különösen Fabiót. Ausztráliában kockáztatott, és most is nagy rizikót kell vállalnia, ha meg akarja őrizni az esélyét Valenciára“ - tette hozzá a spanyol.

„Amit ebben az évben csinált, az elképesztő volt. Versenyképes a motorja... de csak a kvalifikációkon. A versenyeken motor nélkül kell küzdenie és ez sokkal nehezebb. Amikor nem ő vezet egy futamon és a mezőnyben kell motoroznia, különösen Ducatik ellen, akkor egyszerűen nem tud mit tenni.“

„Az olaszoknak jó versenyzőik vannak, jók a gépeik, jó a gyorsulásuk, minden. Szóval nehéz dolga lesz, de ha a szezon első felében képes volt legyőzni őket, akkor ez az utolsó két futamon is összejöhet neki. Persze, Pecco is elképesztő második félévet teljesített, szóval ő is megérdemli a bajnoki címet“ - mondta Marquez.

A MotoGP Maláj Nagydíjának időmérő edzését és versenyét is reggel kilenc órától rendezik magyar idő szerint, amit a szokásoknak megfelelően az Arena4 csatorna élőben közvetít.

