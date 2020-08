Marquez nem tud részt venni a Cseh Nagydíjon, megvan a helyettese

Marquez a múlt havi Spanyol Nagydíjon, Jerezben törte el a karját egy bukás következtében, és a műtétje során egy titánium lemezt és 12 csavart kellett behelyezni a felkarcsontjába a versenyt követő kedden.

Ezek után megkísérelte a lehetetlen visszatérést a következő heti Andalúz GP-n, de fel kellett adnia ezen törekvéseit az időmérő után, mivel a karja feldagadt, és emiatt erőtlennek érezte magát.

Marqueznek a most hétvégi, brnói versenyen kellett volna visszatérnie, de a karjában lévő lemezt ért behatások azt eredményezték, hogy most hétfőn egy második műtétre is szükség volt, hogy kicseréljék a sérült lemezt.

Ezzel biztossá vált, hogy nem tud részt venni az idei harmadik megmérettetésen Brnóban, és ezzel a címvédése is komoly kétségek közé került.

A Honda tesztmotorosa, Stefan Bradl a tizedik MotoGP-indulására készülhet ezen a hétvégén azóta, hogy 2016-ban elveszítette a teljes szezonos ülését az Aprilia csapatánál. Tavaly öt futamon állt rajthoz, 2018-ban pedig négy viadalt teljesített.

A Spanyol Nagydíjon szabadkártyás versenyzőként, a Német, Cseh és Osztrák Nagydíjon pedig a sérült Jorge Lorenzo helyetteseként vett részt a tavalyi szezonban. Bradl legjobb eredményét két tizedik hely jelentette ezen futamokon.

„Először is gyors felépülést kívánok Marcnak; amit Jerezben csinált az elképesztő volt, és megmutatta, hogy egy igazi bajnok lakozik benne” – mondta Bradl.

„Már várom, hogy ismét felülhessek a Honda RC213V-re. A világjárvány miatt nem volt lehetőségünk úgy tesztelni, mint normál esetben, ezért időbe fog telni, mire ismét alkalmazkodom a motorhoz és a MotoGP-hez, de már mentem párszor a superbike-kal, szóval tudom, hogy jó fizikai állapotban vagyok.”

Stefan Bradl, HRC Honda Team Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

„Már nagyon várom ezt a kihívást. A Repsol Honda csapatnál versenyezni mindig nagy megtiszteltetés, és örülök, hogy a Honda segítségére lehetek. Majd meglátjuk, hogyan alakul a hétvége” – tekintett előre Bradl.

Marquez 50 pontos hátrányban van már a Petronas SRT-nél motorozó Fabio Quartararoval szemben, köszönhetően annak, hogy a spanyol még nem szerzett pontot, a francia viszont mindkét eddigi versenyt megnyerte.

Még nem tudni, hogy Marquez mikor térhet majd vissza a mezőnybe, de úgy tűnik, hogy kihagyja ezt a triplafordulót annak érdekében, hogy a karja teljesen meggyógyulhasson, hiszen a hetedik bajnoki címe talán már csak egy messzi ábrándnak tűnik.

