Marquez nem hitt benne, hogy jó versenyt futhat Katarban

Úgy tűnik, két viszontagságos esztendő után Marc Marquez újra a régi. Maga mögött tudta sérüléseit és teljes erőbedobással vágott neki a 2022-es MotoGP-szezonnak. Ez elmondható a Hondáról is, amely szintén nehéz éveken van túl, de nagyon bíznak az átdolgozott RC213V-ben.

Marquez az egész katari versenyhétvégén az élmezőnyben haladt, a futamon pedig sokáig a dobogóért harcolt, végül az ötödik helyen ért célba. A leintést követően elmondta, nem bízott kellőképpen a motor elejében, ezért voltak kétségei a verseny előtt.

A Honda a holtszezonban igyekezett több tapadást generálni konstrukciójának, ezért a gép hátsó felére több terhelés jut, így pedig más érzés vezetni. Marquez meg is jegyezte, szüksége van még egy kis időre ahhoz, hogy a saját stílusához igazítsa az RC213V-t.

A spanyol a vasárnapi bemelegítésre közepes első gumival gurult ki, de bukása miatt a lágy abronccsal kellett versenyeznie és ez kissé meg is zavarta, ezzel együtt úgy érzi, a körülményekhez képest stabil hétvégét teljesített.

„Egyelőre még nem bízom a motor elejébe és kissé küzdelmes megérteni, hogyan viselkedik. Ha az edzéseken buksz, az rendben van, mert nem számít, de elveszi az önbizalmad, így jártam én is a vasárnapi bemelegítésnél“ - értékelt a Repsol pilótája.

„A katari pályán mindig szenvedek az első gumival, ez ma sem volt másképpen, pedig ugyanolyan abronccsal vágtam neki a versenynek mint a többiek. Sokat kínlódtam a futam közben, de így is sikerült az ötödik helyen célba érnem.“

Marquez kiemelte csapattársa, Pol Espargaro teljesítményét is, akit csak az utolsó körökben taszított le Enea Bastianini az élről. „Egész hétvégén jobban motorozott mint én, sokkal könnyedebben hozta a köridőket nálam.“

„Jól eltalálta a motor beállításait és jobban érzi a fékezést is. Amióta megkapta az új konstrukciót, nagyon jól teljesít, így volt ez az előszezoni teszteken és most Katarban is. Jó azt látni, hogy van potenciál a gépben, de sokat kell még tanulnunk róla“ - tette hozzá Marquez.

