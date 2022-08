Marquez: nem fogok várni arra, hogy „100%-os” legyek a visszatérésem előtt

Marquez a májusi Olasz Nagydíj óta nem versenyzett, miután negyedjére is megműtötték a jobb karját, amit csúnyán összetört 2020-ban. A felkarcsontját 30 fokkal elforgatták a műtét alatt, amit a tapasztalatai szerint így sokkal természetesebbnek érez, de a beavatkozás hosszas felépülési idővel járt.

A spanyol versenyző a MotoGP Osztrák Nagydíján tért vissza először a gyorsaságimotoros világbajnokság paddockjába, ahol először tartott sajtótájékoztatót a műtéte óta.

Bár Marquez korábban leszögezte, hogy ezúttal türelmes lesz a felépülésével kapcsolatban, kijelentette, hogy a célja az lesz, hogy még idén újra motorra tudjon ülni.

„Az operációt követően 6 hétig nem mozgattam a karomat. Az orvosaimmal egy nagyon konzervatív rehabilitációs tervet követtünk, ezzel elkerülve azt, hogy hurráoptimisták legyünk, és csak 6 hét után kezdtem el mozgatni a karomat a fizioterapeuták segítségével.”

„Az elmúlt 1 hónapban kezdtem el súly nélkül edzeni, most kezdenénk ismét súlyokat is beépíteni az edzéstervembe, de a jövő héten lesz egy ellenőrzésem, és majd az orvosok megmondják, hogy erre készen áll-e a karom.”

„Amennyiben igen, egyből pontos képet fogok kapni arról, hogy mikor térhetek vissza. A csont mellett az izomzatot is újra fel kell építenem. Fontos nekem ez az időszak, ha extra heteket kell majd várnom, az is rendben van, de az is igaz, hogy amint 70-80%-osan érzem magam, fel fogok ülni egy MotoGP-motorra, mert a rehabilitáció utolsó szakaszát csak ott fejezhetjük be. Nem várhatok a motorozással addig, amíg 100%-os leszek.”