Marquez: „Nem csak egy opcióm van” a 2025-ös gyári ülésre

A nyolcszoros világbajnoknak hiába volt még egy éve hátra a jövedelmező HRC-s megállapodásából, a csapat gyenge teljesítménye miatt inkább úgy döntött, hogy 2024-et már a Gresini Ducatinál kezdi meg egy tavalyi specifikációjú motorral.

Miután az első három forduló alkalmával kétszer végzett dobogón a sprintfutamokon, Marquez múlt hétvégén pole pozíciót szerzett a Spanyol Nagydíjra, a vasárnapi főversenyen pedig a második helyen ért célba, nagyot csatázva Francesco Bagnaiával.

A spanyolnak a jelenlegi megállapodása azonban csak az idei évre szól a Gresininél, és ő is a potenciális jelöltek között van a jövő évi gyári ducatis ülésre Jorge Martin és Enea Bastianini mellett. Miközben a Ducati vélhetően az Olasz Nagydíjig szeretné véglegesíteni a felállását, Marquez most elmondta, hogy több lehetősége is van a következő idényre, már ami a gyári helyeket illeti.

„Az a fontos, hogy jönnek az eredmények, miközben korábban megvolt a tempó, de hiányoztak az eredmények. Majd meglátjuk, Le Mans-ban is ilyen jók leszünk-e. Én mindig is amondó voltam: minél gyorsabb vagy a pályán, annál több opciód van. A lényeg, hogy a terv jól halad, és az eredmények hatására a gyártók felveszik velem a kapcsolatot, és már voltak is beszélgetések.”

„A fejemben eléggé egyértelműen megvan, mit szeretnék” – tette még hozzá Marquez a hétfői jerezi tesztet követően. Amikor arról kérdezték, hogy a Ducati gyári ülése rajta múlik-e, ő így felelt: „Igazából ez alapvetően mindentől függ, de a legfontosabb, hogy tudom, mit akarok, és nem csak egy opcióm van.”

Hogy Marqueznek a Ducatin kívül hol lehetnének lehetőségei a folytatásra, az egyelőre érdekes kérdés. A KTM-nél Brad Binder például 2026 végéig kapott szerződést, és Pedro Acosta szenzációs berobbanásával a másik ülés előbb-utóbb jó eséllyel az övé lesz.

A Hondánál eközben Luca Marini helye biztosított a következő idény végéig, míg a Yamahával Fabio Quartararo kötött újabb szerződést. Mellettük ott van még az Aprilia is, de kérdéses, Marquezt mennyire vonzzák ezek a lehetőségek annak fényében, hogy a Ducatinál lenne a legjobb esélye rövid távon nagy dolgokat elérni.

Az viszont egyértelmű, hogy a múlt vasárnapi dobogó rengeteget jelentett számára, főleg úgy, hogy ugyanott szerezte, ahol 2020-ban majdnem véget ért a pályafutása.