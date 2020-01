Marquez: Nehezebb felépülnöm, mint tavaly

A Honda motorosának a jobb vállát műtötték tavaly novemberben, miután megsérült a sepangi kvalifikáción, majd sérülését tovább súlyosbította a jerezi szezon utáni teszten. Ez sorozatban a második olyan szezonközi időszaka a hatszoros világbajnoknak, hogy műteni kelljen a vállát, 2018 decemberében a bal vállát műtötték meg, miután az sorozatosan kificamodott neki.

Marc Marquez, akinek elmondása szerint „mindenről le kellet mondania” a szünidejében a legutóbbi beavatkozás miatt, elismeri, hogy felépülése bonyolultabb, mint amire számított. „A felépülésem nem volt komolyabb, mint a tavalyi, kevésbé volt fájdalmas, de nehezebb volt” mondta Marquez.

„A doktorok figyelmeztettek, hogy amikor így felnyitják a vállat, rengeteg ideget és izmot érinthetnek meg úgy, hogy az hatással lesz később az izmok mozgásképességére, amik kiemelten fontosak a váll szempontjából. Ezen dolgozunk most.”

„Két héttel ezelőttig semmi erőm nem volt, még egy pohár vizet sem tudtam felemelni. Az elmúlt napokban az idegek elkezdtek reagálni, és előreléptünk egy kicsit. Minden reggel két óra rehabilitáción veszek részt, utána még kettőn délután, az egész napomat a testem gyógyulására szánom. Mindig észben tartom, hogy a katari első verseny miatt van egy határidő.”

Így is azt várják, hogy Marquez felépül az előszezoni tesztre, amit február 7- 9. között rendeznek Sepangban. Addig is egy utcai motoros tesztben reménykedik, mert máskülönben „semmi értelme nem lenne a sepangi tesztnek. Tavaly éppen csak össze tudtam szedni magamat a tesztre, ez így lesz idén is. Az elmúlt két hétben megtettünk egy fontos lépést, de Reyes (vízkereszt) előtt nem voltam optimista.”

Mindezek ellenére Marquez magabiztos abban, hogy a 2020-as szezonját nem fogja akadályozni a sérülése. „Nehéz belegondolni, milyen szezon áll előttünk. A vállam nem akadályozhat meg semmilyen esetben sem. Tavaly 3, 4 versenybe telt, mire visszaszoktam a terhelésbe, idén az első versenytől nyomni szeretném.”

