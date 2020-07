Marquez nagyot bukott, Quartararo megszerezte első futamgyőzelmét!

Már a tegnapi időmérő is izgalmasra sikerült a kétkerekűek királykategóriájában, ahol egyértelműen kirajzolódott, kikkel érdemes számolni a futam során. Fabio Quartararo, Maverick Viñales és Marc Marquez indult az első sorból, és a tempójuk alapján úgy tűnt, nekik van a legtöbb esélyük a végső győzelemre.

A rajt után Vinales szerezte meg ideiglenesen az első helyet, és Marquezzel keveredett hatalmas előzésháborúba, amiből végül az utóbbi került ki győztesen. A poleból induló Quartararo eközben több helyet vesztett, ugyanis még Jack Miller is megelőzte.

Már a verseny elején kiderült, hogy a Suzukinak katasztrofálisan zárul a hétvégéje: miután kiderült, hogy Alex Rins nem tud rajthoz állni az időmérőn elszenvedett hatalmas bukása miatt, csapattársa, Joan Mir rögtön az első körben kiállni kényszerült.

Az első nagyobb fordulat akkor érkezett, amikor Marc Marquez egy hibát követett el, melynek következtében a kavicságyban kötött ki. Egészen a mezőny végéig esett vissza, miközben Quartararo visszaszerezte a rajt után elvesztett pozíciókat és már Vinalest szorongatta.

Végül sikerült is a franciának az előzés a pálya utolsó felében, amihez kellett a Yamaha spanyoljának egy kisebb megingása is. A francia magabiztos előnyt épített ki ezt követően, és már látszódott, hogy nem igen fogja tudni senki megszorongatni.

Marquez azonban nem adta fel, és folyamatosan szerezte vissza a hibája miatt elbukott pozíciókat, és három körrel a futam vége előtt már a harmadik helyért szállt harcba az ausztrál Jack Millerrel. A tempója alapján esélye lett volna Quartararo elcsípésére, izgalmas csatát hozhatott volna az utolsó kör.

Ezt követően viszont ismét hibázott, ami ezúttal végzetesnek bizonyult: Marquez hatalmas bukott, ami már elsőre is csúnyának tűnt. Egyelőre nem tudni, milyen súlyos sérüléseket szenvedett, viszont az élő közvetítésben látszódott, ahogyan nyakmerevítőben éppen a mentőautóba helyezik.

Így az utolsó potenciális akadály is elgördült a Petronas SRT Yamaha franciája elől, aki nem is ingott meg, és végül meg is szerezte élete első futamgyőzelmét. Quartararo győzelme azért is különleges, mert több mint 20 éve volt utoljára, hogy egy francia motoros győzedelmeskedik a királykategóriába.

A második helyre végül Maverick Vinales futott be, ami nagyon fontos pontokat jelent a gyári Yamahának, főleg azért, mert Valentino Rossi egy elektronikai hiba miatt nem tudta befejezni a versenyt.

A harmadik helyen a rendkívül okosan versenyző Andrea Dovizioso zárt, őt Jack Miller, Franco Morbidelli, Pol Espargaro, Francesco Bagnaia, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci és Takaaki Nakagami követte. Nem a Marquez-testvérek napja volt a mai, ugyanis Alex mindössze a tizenkettedik helyen zárt.

