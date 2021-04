Marquez még nem tudja, hogy mikor tud majd teljes erőbedobással motorozni

A Honda motorosa egy lenyűgöző hetedik helyet ért el Portimaóban. A spanyolnak ez volt az első versenye tavaly július óta, amikor a Spanyol Nagydíjon eltörte a jobb kezét egy bukás következtében.

Marquez mindössze csak háromszor ült motorra a tavalyi második jerezi futam óta eltelt időben, ahol még megpróbált visszatérni a sérülését követően, de a dolgok csak még rosszabbra fordultak. A doktorok tanácsára pedig a Portugál Nagydíj előtti hónapban egyáltalán nem ment két keréken.

Ez azt jelentette, hogy a verseny késői szakaszában már elég sokat szenvedett, és elmondta, hogy a könyökét sem tudta rendesen használni, annyira rossz volt már a fizikai állapota. Marquez a futamok között nem is ülhet motorra, és az edzési során sem erőltetheti meg magát, miközben a karjában lévő csont tovább erősödik.

Mindezek, valamint a MotoGP-pályák eltérő fizikai igénybevétele, azt jelentik, hogy Marquez még nem tudja belőni pontosan, hogy mikor lesz ismét teljesen fitt állapotban. „Őszintén szólva nem tudom, mert a pályán is múlik, hogy mennyire számít fizikálisnak” – kezdte a választ arra a kérdésre, hogy mikor lehet majd ismét csúcsformában.

„Portugáliában például az utolsó hét körben a könyökömmel már nem is tudtam megérinteni az aszfaltot. Nagyon furcsa stílusban motoroztam, és szinte semmit nem tudtam tenni. Egy másik fontos dolog, és erről egyeztettem az orvosokkal is, a versenyzéshez való visszatérés azt is jelenti, hogy otthon kevesebbet edzhetek.”

„A versenyek között nem fogok semmilyen motorra ülni, csak az edzőteremben leszek három-négy napot egy héten, de ott is csak kisebb súlyokkal dolgozom, mert a csont ugyan már rendben van, de csak fokozatosan lehet terhelni.”

„Emiatt is mondom azt, hogy időbe telik, mire ismét jó fizikai állapotba kerülök majd. Ugyanakkor szorosan követnem kell az orvosok tanácsait, mert ők adtak lehetőséget arra, hogy ismét a MotoGP-ben versenyezhessek.”

„Szóval most csak a futamhétvégéken motorozom, aztán majd a következő vizsgálat után meglátjuk, hogy mi a helyzet a csonttal, és hogy tehetünk-e egy kicsit többet. Jerez után fog sor kerülni az újabb kivizsgálásomra” – mondta Marquez.

Jelenleg a 14. helyen áll a bajnokságban a maga kilenc pontjával, és a hátránya nem nevezhető ledolgozhatatlannak, hiszen 52 egység választja őt el az éllovas Fabio Quartararótól. 2020-ban Joan Mir például 48 pontos hátrányból tudta megnyerni a bajnokságot, maga Marquez pedig 2017-ben jött vissza 37 pontos lemaradásból, és húzta be a végső címet.

