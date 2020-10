Marquez már nem tér vissza ebben a szezonban

Marc Marquez a jerezi bukása óta egy versenyen sem tudott elindulni, és kétszer is meg kellett műteni a jobb karját a törés miatt. A spanyol azóta is a sérüléséből lábadozik, a Honda csapatmenedzsere, Alberto Puig pedig azt nyilatkozta, hogy a felépülése lassabban halad annál, mint amire előzetesen számítottak.

Ennek kapcsán pedig szombaton a regnáló bajnok helyettese, Stefan Bradl is nyilatkozott, és elmondta, végig fogja csinálni a szezont a 93-as rajtszámú pilóta helyén.

„Tegnap elmondták nekem, hogy velem fogják befejezni a szezont. Nem tudom, hogy ezt hivatalosan is elmondhatom-e, de az biztos, hogy tény. Marcnak továbbra is a felépülésére kell koncentrálnia” – kezdte a német versenyző.

„Nem gondolom, hogy érdemes lenne bármit is kockáztatnia. Most arra kell fókuszálnia, hogy felépüljön. Addig is nekem rengeteg dolgom lesz” – tette hozzá a német, akinek tehát a hátralevő versenyeken és a jerezi teszten is jelenése lesz a Hondával.

Néhány nappal ezelőtt a Mundo Deportivo arról számolt be, hogy Marquez azon gondolkozik, hogy érdemes lenne-e egy harmadik műtétet is bevállalnia, hiszen érzi, hogy nincs minden rendben a jobb karjával.

A Honda előzetesen azzal számolt, hogy a spanyolnak 2-3 hónapot kell majd kihagynia, azonban ahogy teltek a hetek, a felépülése nem haladt a kívánt ütemben, így Bradl megtarthatja a helyét a teljes 2020-as szezonban.

