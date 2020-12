Marquez: hiba volt már Jerezben újra motorra ülni

Marc Marquez azt követően, hogy a télen megműtötték a vállát, éppen, hogy csak felgyógyult az évadnyitó Spanyol Nagydíjra, ahol azonban az utolsó körökben óriásit bukott, és több csontot is eltört a jobb karjában, amit csak több titánlemezzel tudtak rögzíteni.

Marquez azonban a pihenés helyett már egy héttel később visszatért a pályára, hogy részt vegyen az Andalúz Nagydíjon, de az időmérő után mégis visszalépett az indulástól, miután egy ajtónyitás során meggyengítette a törést összetartó lemezt.

Egy újabb műtét következett így, ami azt is jelentette, hogy a 2020-as szezonban nem tudta megvédeni a bajnoki címét, a vártnál lassabb rehabilitációja miatt kedden pedig harmadszorra is meg kellett műteni. Az egyelőre nem ismert, pontosan mennyi időt kell kihagynia, de legalább 6 hónappal számolnak az orvosok, ami veszélyezteti a 2021-es indulását is a spanyol bajnoknak.

Marquez a spanyol DAZN csatornának beszélt a visszatéréséről, ahol azt is elismerte, hogy hibázott, és kijelentette, hogy „ez az év nagyon sok mindent megtanított nekem.”

„Először is, a sérülés utáni visszatérést elhamarkodtam. A lemez a karomban otthon, ajtónyitás közben repedt meg, de nem itt tört el végül, hanem annak a sok stressznek következtében, ami Jerezben ért.”

„Hiba volt az, hogy megpróbáltam már Jerezben visszatérni. Megtanultam már, hogy a motorosok nem ismernek félelmet, szóval azt az orvosoknak kell majd megmutatniuk.”

„Az első műtétje után minden versenyzőnek az az első kérdése, hogy mikor ülhet ismét motorra. Az orvosnak kell leállítania ilyenkor téged, ő az egyetlen, akinek valóban elérhető célt kell kitűznie. Én abban a hitben utaztam vissza Jerezbe, hogy a lemez bírni fogja a terhelést.”

„Én is bátor vagyok, de nem vagyok hülye. Ha ott megmondták volna, hogy a lemez eltörhet, nem ülök fel egy 300km/h-ra képes motorra.”

A Honda szombaton adott ki legutóbb frissítést Marquez állapotáról, amiben ismertették, hogy a spanyol bajnok továbbra is kórházban marad Madridban, mert egy fertőzést találtak a törésnél, ami „specifikus antibiotikumkúrát igényel.”

A közleményben azonban elmondták, hogy kielégítőnek ítélték meg Marquez állapotát, így komolyabb egészségkárosodást nem szenvedett.

