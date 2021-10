Marquez hiába lett első: „Az érzés nem volt jó”

Az egyik edzés száraz, míg a másik esős körülmények között zajlott, de ez látszólag egyáltalán nem zavarta a Honda motorosát, aki mindkétszer megfutotta a leggyorsabb kört, ezzel pedig jelezte, hogy ő bizony győzelemre törne ezen a hétvégén.

Meglepetésre azonban mégis inkább a negatívumokról beszélt a napot követően. „Az érzés nem volt jó. Nem mehettem úgy, ahogy akartam. Az első szektorban, ahol gyors irányváltások vannak, láttam, hogy sokat veszítek.”

„Ha az érzéseimre hagyatkozom, akkor azt kell mondanom, hogy nem jó a helyzet, de aztán bementem a bokszba, és láttam, hogy én vagyok legelöl. Az eredménnyel tehát elégedett vagyok, de azzal nem, ahogyan elértem azt. Remélem, valamikor még esni fog, mert az segítene.”

„Szeretem ezt a pályát, de a huplik eléggé a limiten vannak, az aszfalt is a határon táncol. Nagy a fizikai igénybevétel. Még egészségesen is kemény. A hátsó egyenesben viszont kicsikét lehet pihenni. Holnapra azonban a többiek javulni fognak, szóval nekünk is lépnünk kell egyet.”

„A magam tempóját futottam csak. Néha megnyomtam egy szektort vagy egy kört, de nem a sebesség volt a főszerepben. Jobban élvezem itt a motorozást, mint más pályákon, de azért nem annyira, mint a korábbi években” – fejtegette Marquez, aki még mindig nem épült fel teljesen hosszú sérüléséből.

„A pályák is sokat változtak a MotoGP-ben. Emlékszem 2013-ban Laguna Secára, ahol rengeteg volt a bukkanó. Vagy akár Indianapolisra. Itt pedig évről évre rosszabb a helyzet. A talaj sajátosságai miatt vannak bukkanók. Ehhez pedig alkalmazkodnod kell. Nem könnyű vagy kellemes; mindannyian jobb aszfaltot szeretnénk.”

„Az is igaz, hogy amikor nem olyan nagy a tapadás, akkor a Honda remekül működik, de mindenki fejlődni fog még. Majd kiderül, mire leszünk képesek. Azért az jó jel, hogy egyes helyszíneken mi, hondás versenyzők ott tudunk lenni az elejében” – zárta gondolatát Marquez.

