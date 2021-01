Marquez helyettesítése: Dovizioso menedzsere várja a Honda hívását

Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Andrea Dovizioso minden követ megmozgatna azért, hogy egyszer Marquez világbajnoki Hondájára ülhessen, az olasz pilóta a 2020-as szezon előtt csalódottan nyilatkozta, hogy az ő érdeklődését a Honda egyből visszadobta, és Alex Marquezt igazolták le Jorge Lorenzo helyére.

Marc Marquez a legújabb műtétjei után továbbra is rehabilitációját tölti, egyes forrásaink szerint pedig nagyon valószínűtlen, hogy az év első felében visszatérjen, így a pótlásáról hamarosan gondoskodnia kell a Hondának.

Simone Battistella, Dovizioso menedzsere a Sky Italia-nak adott interjújában elmondta, hogy még nem kereste meg őket a Honda egy esetleges beugró szerepről:

„Még nem kerestek, de Andrea teljes mértékben készen áll. Most is ugyanolyan keményen edz, mintha MotoGP szezonra készülne. Azon dolgozunk, hogy 2022-ben visszatérhessen a mezőnybe.”

„A Honda ügyről annyit tudok elmondani, hogy én, és Andrea is nagyon sajnálja, ami Marc-kal történt. Ők is most próbálják megtudni, hogy vissza tud-e időben térni. Ők is tisztában vannak ezzel a rendkívül nehéz helyzettel, és nem akarnak ők sem hibázni.”

„A következő hónap nagyon fontos lesz a döntések szempontjából, Mi minden tesztpilótai szerepkört visszautasítottunk azért, hogy elérhetőek legyünk abban az esetben, ha megüresedik egy hely a rajtrácson.”

Még több F1 hír: Jos Verstappen: A fiam az én időmben is remekül teljesített volna!

Battistella szerint már az is pozitív lenne, ha Dovizioso csak a katari előszezoni teszteken lehetőséghez jutna: „Azt mondanám, hogy ha lesz egy üres hely, akkor megnézhetnénk, mire képes Andrea. Egy futamgyőzelemre képes motorról van szó, és egy olyan pilótáról, aki mindig is nagyon erős volt Katarban.”

„Azt nem tudom elképzelni, hogy a Honda majd elkezdi Dovival a szezont, és aztán féltávon lecserélik Marquezre. Az sem működik, hogy ő kezd Pol mellett, és Marquez visszatérte után átül egy harmadik motorra, mert Carmelo Ezpelata (a Dorna vezérigazgatója) kijelentette, hogy ez nem opció.”

Marquez szerelőinek vezetője, Santi Hernandez már korábban kijelentette, hogy ő legszívesebben folytatná a munkát 2021-ben is a Honda tesztpilótájával, Stefan Bradl-vel, akinek a legjobb eredménye tavaly egy 7. hely volt az évadzáró Portugál Nagydíjon.

Ajánlott videó: